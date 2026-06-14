"AWZ"-Star zeigt sich geschockt: Ania Niedeck geht rüpelhafte Fußball-Eltern an

Köln/Mettmann - Serienstar Ania Niedieck (42, " Alles was zählt ") ist über den Ton mancher Eltern bei Fußballspielen von Kindern schockiert.

"Alles was zählt"-Star Ania Niedieck (42) kritisiert rüpelhafte Fußball-Eltern. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich stehe gerne bei den Fußballspielen meiner Tochter am Spielfeldrand. Mitunter bin ich aber ehrlich gesagt geschockt darüber, wie sich dort manche andere Eltern äußern", sagte die 42-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Direkte Schimpfwörter würden zwar nicht fallen - der Ton sei aber "extrem rau und grenzwertig".

"Wenn da Sätze fallen wie 'Mann, schieß jetzt mal!' oder 'Bist du blind?', finde ich das echt schwierig. In solchen Momenten denke ich mir nur: Leute, beruhigt euch, das ist doch hier schließlich nur Kinderfußball", sagte Niedieck.

Die Schauspielerin spielt seit 2010 die Rolle der Isabelle Reichenbach in der RTL-Serie "Alles was zählt", die in Köln produziert wird.

Daneben betreibt sie mit Co-Gastgeber Phil Pauls einen eigenen Podcast ("Blondie Spritz"). Niedieck stammt aus Mettmann.