Trennungsdrama um Martin Semmelrogge geht weiter: Hat Ex-Frau Facebook-Post gefälscht?

Mallorca - Das Drama um das Ehe-Aus von Martin Semmelrogge (70) und seiner Regine (56) geht in die nächste Runde.

Ex Regine (56) soll das Trennungs-Dementi im Namen von Martin Semmelrogge (70) verfasst haben. © IMAGO / Oliver Langel

Am Freitag hatte Semmelrogge gegenüber Bild die Trennung von seiner dritten Ehefrau Regine verkündet. Kurz nach Veröffentlichung des Artikels der Rückzieher.

Auf seinem offiziellen Facebook-Account schrieb der TV-Star: "Der Artikel ist eine bodenlose Frechheit". Semmelrogge dementierte sein angebliches Ehe-Aus und rechnete gnadenlos mit der Bild ab.

Am Samstagabend dann die erneute Wendung. Wie das Blatt erfahren haben will, soll der Facebook-Post gar nicht von dem 70-Jährigen stammen. Verfasserin des Beitrags soll seine Noch-Ehefrau Regine gewesen sein!

"Ich kenne das nicht. Ich habe das nicht geschrieben. Ich habe keine Zugangsdaten mehr und komme sowieso nur noch von einem alten Handy da drauf. Regine hat das alles", so Semmelrogge über das Posting.

Regine habe auch den Job als seine Managerin übernommen, die Verantwortung und Zugänge seiner Social-Media-Konten lägen dementsprechend bei der 56-Jährigen. Hat sie nun etwa die Zugänge dazu genutzt, um ein öffentliches Dementi ihrer Trennung in Umlauf zu bringen?