Nach Karriereende: Schlagerstar Michelle will als Heilerin arbeiten

Kitzbühel (Österreich) - Noch ein Auftritt, dann ist die großartige Karriere von Schlagerstar Michelle Geschichte! Jetzt verrät die 54-Jährige, was sie im Anschluss machen möchte.

Noch-Schlagerstar Michelle (54) wird in Zukunft als Heilerin arbeiten. © Jens Kalaene/dpa

Ab Mitte Juli wird die Ex-Frau von Matthias Reim (68) nämlich Online-Sitzungen mit Jenseitskontakten und Heiligengespräche anbieten.

"Das ist das, was ich den Menschen jetzt weitergeben möchte aus meiner eigenen Erfahrung", verrät Michelle, die in Zukunft wieder Tanja Hewer heißen wird, gegenüber "Bild".

Denn die 54-Jährige arbeitet seit Jahren mit einem "geistigen Zirkel". Dabei sitze man zu dritt im Dunkeln und singe gemeinsam, "weil das die Energie ist, die die geistige Welt braucht", glaubt die Sängerin.

"Ich kann verstehen, wenn sich das für manche Menschen total verrückt anhört. Aber das hat nichts mit Sekte oder Bösem zu tun. Ganz im Gegenteil. Da ist so viel unglaubliche Liebe", führt sie aus.

Michelle alias Tanja habe vor zwölf Jahren eine Heiler- und im Anschluss noch eine Medium-Ausbildung gemacht. "Beides hat mir unglaublich geholfen, mich selbst auf meinem Weg zu finden", gesteht sie.