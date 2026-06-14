Nach Karriereende: Schlagerstar Michelle will als Heilerin arbeiten
Kitzbühel (Österreich) - Noch ein Auftritt, dann ist die großartige Karriere von Schlagerstar Michelle Geschichte! Jetzt verrät die 54-Jährige, was sie im Anschluss machen möchte.
Ab Mitte Juli wird die Ex-Frau von Matthias Reim (68) nämlich Online-Sitzungen mit Jenseitskontakten und Heiligengespräche anbieten.
"Das ist das, was ich den Menschen jetzt weitergeben möchte aus meiner eigenen Erfahrung", verrät Michelle, die in Zukunft wieder Tanja Hewer heißen wird, gegenüber "Bild".
Denn die 54-Jährige arbeitet seit Jahren mit einem "geistigen Zirkel". Dabei sitze man zu dritt im Dunkeln und singe gemeinsam, "weil das die Energie ist, die die geistige Welt braucht", glaubt die Sängerin.
"Ich kann verstehen, wenn sich das für manche Menschen total verrückt anhört. Aber das hat nichts mit Sekte oder Bösem zu tun. Ganz im Gegenteil. Da ist so viel unglaubliche Liebe", führt sie aus.
Michelle alias Tanja habe vor zwölf Jahren eine Heiler- und im Anschluss noch eine Medium-Ausbildung gemacht. "Beides hat mir unglaublich geholfen, mich selbst auf meinem Weg zu finden", gesteht sie.
Nach ihrem Suizidversuch: Michelle lehnt Medikamente ab
Denn ihr selbst habe es in einer ihrer dunkelsten Stunden geholfen. "Als ich 2004 meinen Suizidversuch hatte, lag ich in der Klinik", erzählt Michelle, die jedoch Medikamente abgelehnt habe.
"Ich musste bei vollem Bewusstsein wieder zu mir selber finden, und da brauche ich mich doch nicht zuzudröhnen. Wie soll ich zu mir selber finden, wenn ich da so einen Scheiß nehme?", stellt sie klar.
In Zukunft wolle die 54-Jährige anderen Menschen helfen, ihren Weg zu finden. Und das alles unter dem Namen "WAKAN".
"Ich habe das Wort vorher noch nie gehört und wusste gar nicht, was ich damit anfangen sollte", verrät der Noch-Schlagerstar, der eine Meditation gemacht und sein geistiges Team abgefragt habe, wie man "das alles nennen darf".
Ein Jenseitskontakt werde runde eine Stunde dauern. "Ich glaube, dass gerade sie eine große Art von Heilung sind. Du bist zu dumm. Du kannst nichts. Du bist nichts. Viele Menschen, auch sie, hätten solche Sätze aus der Kindheit mit ins Leben genommen", so die "Wer Liebe lebt"-Interpretin.
Daher versuche sie, diese negativen Glaubenssätze bei ihren Kunden ins Positive zu drehen, sodass diese wissen, wie viel sie tatsächlich wert seien.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa