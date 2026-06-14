Ex-"Tagesschau"-Sprecher blickt auf Anfänge zurück: "Krass, wie sich die Welt verändert hat"

Hamburg - Besonderer Tag für Constantin Schreiber: Der ehemalige Sprecher der " Tagesschau " feiert am heutigen Sonntag seinen 47. Geburtstag – und darüber hinaus noch ein Jubiläum.

Ex-"Tagesschau"-Sprecher Constantin Schreiber (47) hat sich auf Instagram an die Anfänge seiner journalistischen Laufbahn erinnert. © Instagram/constantinschreiber

In einem Video, dass der gebürtige Niedersachse auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte, erklärt er, auf den Tag genau vor 20 Jahren seine Karriere als Journalist begonnen zu haben. Grund genug für Schreiber, auf seine Anfänge zurückzublicken.

"Mir geht es jetzt immer häufiger durch den Kopf, dass ich denke: 'Krass, wie sich die Welt verändert hat.' Also ich bin noch journalistisch groß geworden mit Tapes, die man hin und her bringen musste, mit Videokassetten in einer total analogen Welt", erinnert sich der zweifache Vater.

Was mittlerweile alles möglich sei, sorge bei ihm für Begeisterung: "Ich finde total super, dass ich inzwischen einfach hier mit euch reden kann, dass ich Leute mitnehmen kann, ob nach Israel, ob in den Nahen Osten. Dass es nicht irgendwie mehr drei Filter gibt, Redaktionskonferenzen, dass man nicht alles abnehmen muss, dass es viel unmittelbarer, viel schneller ist", verdeutlicht der 47-Jährige.

Viele würden sich genau darüber beschweren und ein Stück weit dem "alten Journalismus" hinterhertrauern – nicht so der ehemalige Nachrichtensprecher: "Ich sehe eher die große Möglichkeit, die Chancen, die es bietet."