Baby-Alarm bei BTN-Stars Daniel Kunz und Laura Hink! "Es ging alles sehr schnell"

Laura Hink (21) und Daniel Kunz (22) werden Eltern. © Screenshot/Instagram/laurahink (Bildmontage)

Die Schauspielerin postete am Sonntag einen positiven Schwangerschaftstest auf Instagram und konnte die Neuigkeit, die sie zu verkünden hatte, selbst noch nicht glauben.

"JA, wir sind schwanger. (...) Wir sind uns selbst darüber bewusst, dass alles sehr schnell ging", schrieb die werdende Mama.

Im März hatten die BTN-Stars öffentlich bekannt gegeben, dass sie zusammen sind. Die beiden frisch Verliebten zeigen sich seit dem immer wieder mit süßen Pärchenbildern auf Social Media.

Erst vor einigen Tagen hatten Laura und Daniel ihren Fans Einblicke in ihr gemietetes Haus gewährt, in dem die kleine Familie fortan zusammen leben wird und heizten damit die Spekulationen um Nachwuchs an.

Aufgrund der am Sonntag verkündeten Baby-News gehen die BTN-Stars von viel Kritik aus. So heißt es in der Bildunterschrift: "Einige Leute werden uns aufgrund dessen beleidigen, böse Worte fallen lassen oder auch schlechte Dinge wünschen, was sehr traurig ist, womit wir aber rechnen müssen."