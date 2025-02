Baby-Glück bei Diddys Ex-Freundin: Cassie Ventura erwartet Nachwuchs

Los Angeles (USA) - Tolle Nachrichten von Cassie Ventura (38): Die ehemalige Freundin von Rapper Sean "Diddy" Combs (55) ist zum dritten Mal schwanger! Das gab sie am Mittwoch bei Instagram bekannt.

Ob es diesmal ein Junge oder ein weiteres Mädchen wird, bleibt noch offen. Doch das blaue Herz in der Caption lässt Raum für Spekulationen!

Der Babybauch der 38-Jährigen ist gut sichtbar - in die Beschreibung packt sie nur "#3" (deutsch: Nummer drei).

Ethan Miller / Getty Images via AFP

Zwischen 2007 und 2018 war Ventura mit P. Diddy zusammen gewesen. Im Herbst 2023 ging die Schauspielerin schließlich gegen ihren Ex vor Gericht. Der Vorwurf: P. Diddy soll sie jahrelang geschlagen, getreten, sie mit Drogen vollgepumpt und zum Sex mit anderen Männern gezwungen haben.

Zwar haben sich die beiden seither außergerichtlich einigen können – die Zivilklage der 38-Jährigen schien allerdings einen Stein ins Rollen gebracht haben.



Mittlerweile werfen dem 55-Jährigen mehr als 120 Personen – darunter auch Minderjährige – schwere Sexualverbrechen vor. Aktuell sitzt P. Diddy in einem Gefängnis in New York.