Baby-News bei "Barbie"-Star? Margot Robbie soll erstes Kind erwarten!

Margot Robbie und Tom Ackerly (beide 34): Erwartet dieses Hollywood-Traumpaar das erste gemeinsame Baby? © Amy Sussman/Getty Images via AFP

Vor wenigen Monaten feierte Margot Robbie mit dem "Barbie"-Kinofilm den wohl größten Triumph ihrer Leinwand-Karriere. Jetzt soll die 34-jährige Australierin auch privat einen sehr schönen Grund zum Feiern haben.

Wie das People-Magazin unter Berufung auf "mehrere Quellen" berichtete, sind die Schauspielerin und ihr Ehemann in freudiger Erwartung des ersten gemeinsamen Nachwuchses. Offiziell bestätigt haben die beiden Stars allerdings noch nichts.

Die Baby-Gerüchte folgen auf die Veröffentlichung einiger Paparazzi-Fotos vom gemeinsamen Urlaub der beiden am Comer See, auf denen Robbie ihren Bauch in einem weißen Croptop enthüllt.

Die Australierin lernte den britischen Filmproduzenten im Jahr 2013 am Set des Weltkriegsdramas "Suite française - Melodie der Liebe" kennen. Er stand als Regieassistent hinter der Kamera, sie als Schauspielerin davor.

"Ich war das ultimative Single-Mädchen. Der Gedanke an Beziehungen brachte mich zum Erbrechen", sagte Robbie der Vogue im Mai 2016. "Und dann schlich sich das an mich heran. Wir waren schon so lange befreundet. Ich war immer in ihn verliebt."