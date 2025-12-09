Baby-News bei "Vampire Diaries"-Star: Candice King wird zum dritten Mal Mutter
Los Angeles - Schauspielerin Candice King (38), bekannt aus ihrer ikonischen Rolle als "Caroline Forbes", wird erneut Mutter. Auf ihrem Instagram-Account "candiceking" teilte sie Anfang der Woche ein rührendes Schwangerschaftsbild mit ihrem Verlobten Steven Krueger (36).
Im Dezember 2023 hatte die Serien-Berühmtheit und ihr zwei Jahre jüngerer Partner ihre Beziehung öffentlich gemacht. Während ihrer Schauspielkarriere bei "The Vampire Diaries" von 2009 bis 2017 lernten sich die beiden kennen - dateten sich jedoch nicht.
Erst nach ihrer Scheidung 2022 von Joe King (45), Sänger und Gitarrist von "The Fray", kamen sich die Schauspieler näher, so "Gala". Nun folgte nach zwei Jahren ihr erstes gemeinsames Kind.
Via Instagram überraschte die Netflix-Berühmtheit ihre rund 11,4 Millionen Fans mit der Botschaft. Lächelnd und in den Armen ihres Mannes präsentierte sie ihren positiven Schwangerschaftstest. "Wir bekommen ein Baby! Baby Krueger kommt im Mai 2026", verkündete die werdende Mutter.
"Wir kennen die Neuigkeit schon eine Weile und es war ein so schönes Erlebnis, Freunde und Familie mit dieser frohen Botschaft zu überraschen und sie mit ihnen zu teilen", verriet King in einem Interview mit "People".
Candice King hatte ungewöhnliche Schwangerschafts-Symptome: Sie rülpste ständig und aß große Mengen
Für die 38-Jährige ist es bereits das dritte Kind. Zusammen mit ihrem Ex-Mann Joe King, mit dem sie von 2014 bis 2022 liiert war, zog sie bereits zwei Töchter groß. Ihr erstes gemeinsames Mädchen Florence May (9) kam 2016 zur Welt. Vier Jahre später folgte Josephine June (5).
Besonders bewegend war die Reaktion ihrer beiden Kids auf die Schwangerschaft. Lange Zeit plagten King ungewöhnliche Beschwerden - bis dato ahnte sich noch nichts vom Familienzuwachs.
"Ich glaube, meine Töchter waren erleichtert, zu verstehen, warum Mama plötzlich ständig rülpste und zu ungewöhnlichen Zeiten ungewöhnlich große Mengen aß", erklärte sie gegenüber "People".
Titelfoto: Fotomontage/Instagram/candiceking/Instagram/stevenakrueger