Baby-News bei "Vampire Diaries"-Star: Candice King wird zum dritten Mal Mutter

Los Angeles - Schauspielerin Candice King (38), bekannt aus ihrer ikonischen Rolle als "Caroline Forbes", wird erneut Mutter. Auf ihrem Instagram-Account " candiceking " teilte sie Anfang der Woche ein rührendes Schwangerschaftsbild mit ihrem Verlobten Steven Krueger (36).

Sieben Monate nach der Verlobung gaben Candice King (38) und ihr Partner Steven Krueger (36) ihre Schwangerschaft bekannt. © Fotomontage/Instagram/candiceking/Instagram/stevenakrueger

Im Dezember 2023 hatte die Serien-Berühmtheit und ihr zwei Jahre jüngerer Partner ihre Beziehung öffentlich gemacht. Während ihrer Schauspielkarriere bei "The Vampire Diaries" von 2009 bis 2017 lernten sich die beiden kennen - dateten sich jedoch nicht.

Erst nach ihrer Scheidung 2022 von Joe King (45), Sänger und Gitarrist von "The Fray", kamen sich die Schauspieler näher, so "Gala". Nun folgte nach zwei Jahren ihr erstes gemeinsames Kind.

Via Instagram überraschte die Netflix-Berühmtheit ihre rund 11,4 Millionen Fans mit der Botschaft. Lächelnd und in den Armen ihres Mannes präsentierte sie ihren positiven Schwangerschaftstest. "Wir bekommen ein Baby! Baby Krueger kommt im Mai 2026", verkündete die werdende Mutter.

"Wir kennen die Neuigkeit schon eine Weile und es war ein so schönes Erlebnis, Freunde und Familie mit dieser frohen Botschaft zu überraschen und sie mit ihnen zu teilen", verriet King in einem Interview mit "People".