Reality-Knaller: Diese Jury legt Nominierte der "Reality Awards" 2026 fest

Köln/Bonn - Die Reality-Awards gehen in die nächste Runde! Einen Monat vor der Preisverleihung steht jetzt fest, wer in diesem Jahr in der gefürchteten Jury sitzt und über Erfolg oder Misserfolg entscheidet.

Die "Reality Awards" finden nach 2024 und 2025 bereits zum dritten Mal statt. © RTL+/BILD/obs

Zwei Jahre nach der Premiere der Trash-TV-Oscars wird die diesjährige Veranstaltung noch spektakulärer, lauter und bunter.

Denn: Die Jury steht und sorgt für die eine oder andere Überraschung!

In einem kurzen Videoclip auf Instagram werden sämtliche Promi-Nasen verraten, die in diesem Jahr die lautesten Lästereien, heftigsten Zickereien und emotionalsten Wutausbrüche küren.

Den Anfang macht Comedian und Publikumsliebling Özcan Cosar (44). Der Podcaster von "Bratwurst und Baklava" und Kollege von Bastian Bielendorfer (41) wird vorab ebenso seine Stimme abgeben wie Reality-Sternchen Evelyn Burdecki (37).

Bereits vor wenigen Tagen hatte die 38-Jährige über Instagram angekündigt, in Berlin ein spannendes Projekt voranzutreiben.

Jetzt ist klar: Evelyn entscheidet unter der Federführung von Tanja May (52) über die diesjährigen Trash-Gewinner.