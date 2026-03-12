Reality-Knaller: Diese Jury legt Nominierte der "Reality Awards" 2026 fest
Köln/Bonn - Die Reality-Awards gehen in die nächste Runde! Einen Monat vor der Preisverleihung steht jetzt fest, wer in diesem Jahr in der gefürchteten Jury sitzt und über Erfolg oder Misserfolg entscheidet.
Zwei Jahre nach der Premiere der Trash-TV-Oscars wird die diesjährige Veranstaltung noch spektakulärer, lauter und bunter.
Denn: Die Jury steht und sorgt für die eine oder andere Überraschung!
In einem kurzen Videoclip auf Instagram werden sämtliche Promi-Nasen verraten, die in diesem Jahr die lautesten Lästereien, heftigsten Zickereien und emotionalsten Wutausbrüche küren.
Den Anfang macht Comedian und Publikumsliebling Özcan Cosar (44). Der Podcaster von "Bratwurst und Baklava" und Kollege von Bastian Bielendorfer (41) wird vorab ebenso seine Stimme abgeben wie Reality-Sternchen Evelyn Burdecki (37).
Bereits vor wenigen Tagen hatte die 38-Jährige über Instagram angekündigt, in Berlin ein spannendes Projekt voranzutreiben.
Jetzt ist klar: Evelyn entscheidet unter der Federführung von Tanja May (52) über die diesjährigen Trash-Gewinner.
Diese Content Creator sind Teil der Jury
Ebenfalls mitentscheiden dürfen die "Trashologinnen" Franziska Saxler (31) und Dinah Gutermuth (34). "(...) Wir hatten die Ehre Teil der Jury zu sein und die Nominierten festzulegen", schreibt das Podcast-Duo auf Instagram.
Abgerundet wird die Runde von den Creatoren Sanijel Jakmovski (35), Alicia Andrich (32) - Ehefrau von Bayer-04-Profi Robert Andrich (31) - und Alexander Radloff.
Gewählt wird insgesamt in zwölf Kategorien:
Realitystar des Jahres
Lovestory des Jahres
lustigster Moment des Jahres
Beef des Jahres
Trennung des Jahres
"Dramaqueen" des Jahres
"Redflag" des Jahres
bester Reality-TV-Host
Ab dem 6. April haben Trash-Fans die Möglichkeit für ihren Favoriten abzustimmen.
Moderiert wird das Trash-Spektakel am 16. April im Maritim Hotel in Bonn von Sophia Thomalla (36) und "Die Stunde danach"-Ikone Olivia Jones (56). Die "Reality Awards" werden auf RTL+ zu sehen sein.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa