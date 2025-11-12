Baby-News von "Sommerhaus"-Star: Sarah Joelle ist schwanger
Köln - Noch ist Sarah Joelle Jahnel (36) für ein paar Folgen im "Sommerhaus der Stars" auf Sendung - privat sieht sich die Sängerin aktuell gezwungen zuckersüße Neuigkeiten zu verraten.
Bereits seit ein paar Wochen halten sich hartnäckige Spekulationen rund um ihr Privatleben im Netz - jetzt sorgt Sarah Joelle selbst für Klarheit.
Die 36-Jährige ist schwanger!
Erst vor Kurzem teilte sie ihrer Community mit, sich von Ex-Freund Ersin getrennt und kurz darauf neu verliebt zu haben. Aktuell ist das Ex-Paar allerdings noch im Sommerhaus auf RTL zu sehen, kämpft in der Bocholter Promi-WG um das Preisgeld von 50.000 Euro.
Hinter den Kulissen hat sie derweil aufkommender Verwirrung und falschen Behauptungen den Kampf angesagt.
"Da in den letzten Wochen zahlreiche Gerüchte und falsche Behauptungen über meine private Situation aufgekommen sind, spreche ich nun selbst. Ich bin schwanger, und da ich derzeit gemeinsam mit meinem Ex-Partner in einer TV-Produktion zu sehen bin, verstehe ich, dass dies bei einigen Menschen für Verwirrung sorgen kann."
Sarah Joelle Jahnel muss Baby-News unfreiwillig verraten
Weiter erklärt sie, dass das Verraten der Schwangerschaft nicht unbedingt ihre freiwillige Entscheidung gewesen sei.
"Ich fühle mich gezwungen, meine Geschichte, gerade wenn sie so privat ist, selbst zu erzählen und Spekulationen vorzubeugen", schreibt sie.
Dass ihre Fans aber deshalb einen näheren Einblick in die Schwangerschaft bekommen, können die sich aber direkt abschminken. Denn wie schon bei Baby Nummer eins wolle Sarah Joelle auch diesmal ihre Privatsphäre - insbesondere die ihres Babys - schützen und es aus der Öffentlichkeit heraushalten.
Ihrer Meinung zufolge könne sie es nicht verstehen, das eigene Kind für "Gossip und Schlagzeilen zu missbrauchen", schreibt die Kölnerin in ihrer Story.
Titelfoto: IMAGO / Panama Pictures