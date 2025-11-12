Baby-News von "Sommerhaus"-Star: Sarah Joelle ist schwanger

Köln - Noch ist Sarah Joelle Jahnel (36) für ein paar Folgen im " Sommerhaus der Stars " auf Sendung - privat sieht sich die Sängerin aktuell gezwungen zuckersüße Neuigkeiten zu verraten.

Ihre aktuelle Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" scheint für viele etwas zu verwirrend zu sein. © RTL

Bereits seit ein paar Wochen halten sich hartnäckige Spekulationen rund um ihr Privatleben im Netz - jetzt sorgt Sarah Joelle selbst für Klarheit.

Die 36-Jährige ist schwanger!

Erst vor Kurzem teilte sie ihrer Community mit, sich von Ex-Freund Ersin getrennt und kurz darauf neu verliebt zu haben. Aktuell ist das Ex-Paar allerdings noch im Sommerhaus auf RTL zu sehen, kämpft in der Bocholter Promi-WG um das Preisgeld von 50.000 Euro.

Hinter den Kulissen hat sie derweil aufkommender Verwirrung und falschen Behauptungen den Kampf angesagt.

"Da in den letzten Wochen zahlreiche Gerüchte und falsche Behauptungen über meine private Situation aufgekommen sind, spreche ich nun selbst. Ich bin schwanger, und da ich derzeit gemeinsam mit meinem Ex-Partner in einer TV-Produktion zu sehen bin, verstehe ich, dass dies bei einigen Menschen für Verwirrung sorgen kann."