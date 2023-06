Bachelor-Babe Sam posiert nur in Dessous: Fans drehen durch!

Samantha Abdul (33) heizt ihren Followern ein. © Fotomontage: Instagram/samantha_abdul

Die Mutter eines fünfjährigen Sohnes schmeißt sich auf Instagram zwar gerne in knappe Outfits und gewagte Posen - nun hat die Blondine aber nochmal eine gewaltige Schippe draufgelegt!

Ihren rund 140.000 Followern zeigte sie sich nun so heiß wie nie - und zwar nur in Dessous!

Auf ihrem Profil teilte Sam ein Video, in dem sie eigentlich nur Werbung für eine Dessous-Marke machen wollte. Dabei präsentiert sie gleich drei verschiedene Looks: ein weißes Set mit bunten Blümchen, einen blauen BH mit gleichem String und einen schwarzen Zweiteiler mit Strapse.

Die tätowierte Schönheit setzt die Reizwäsche gekonnt in Szene, indem sie immer wieder abwechselnd Po und Dekolleté in die Linse streckt, verführerisch über ihre Schulter schaut und Luftküsschen in die Kamera wirft.

"Cute, girly or Badass. Which is your favorite?", will sie dazu von ihren Followern wissen. Die können sich bei dem Anblick aber kaum auf die gezeigten Dessous konzentrieren - vielmehr zieht Sams Mega-Body alle Blicke auf sich.

Die Fans sind völlig aus dem Häuschen! Jedoch nicht nur die männlichen. "Überlege, ob ich jetzt doch auf Frauen stehe" oder "so will ich auch nach einem Kind aussehen. Wow", lauten die Kommentare aus der Damenwelt. Andere Nutzer schwärmen: "Heiß. Heißer. Sam.", "jemand muss die 112 wählen, denn die Frau brennt" oder "wir drehen durch, und ich spreche für uns alle".