Bachelor-Girl legt heißen Look an und kocht für einen ganz besonderen Gast

Reality-Darstellerin Leyla Lahouar (27, Der Bachelor) kocht in einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Video in einem heißen Look für einen besonderen Gast.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Kerzenlicht, Wein, ein Oberteil mit weit ausgeschnittenem Dekolleté - in einem am gestrigen späten Dienstagabend veröffentlichten Instagram-Video zeigt Reality-Darstellerin Leyla Lahouar (27, "Der Bachelor"), wie sie ein Abendessen für einen ganz besonderen Menschen zubereitet.

In einem Instagram-Video zeigt Reality-Darstellerin Leyla Lahouar (27), wie sie in einem knapp geschnittenen Oberteil kocht und alles für ein Abendessen bei Kerzenlicht vorbereitet. © Montage: Screenshot/Instagram/leylalahouar In einer davor veröffentlichten Instagram-Story war zu sehen, wie die Halbtunesierin aus Frankfurt am Main die Zutaten für das spätere Abendessen aus dem Kühlschrank ihrer Mutter stibitzte. "Ich bin bei meiner Mama im Kühlschrank einkaufen", kommentierte sie die Aktion. In dem am späten Abend veröffentlichten Clip können die Follower der 27-Jährigen dann mitverfolgen, wie Leyla in einem knapp gehaltenen Oberteil mit sehr weitem Ausschnitt Kerzen entzündet, Kartoffeln kocht, Gemüse in einer Pfanne dünstet, Käse zum Schmelzen bringt und Weißwein einschenkt. Die Reality-Darstellerin bereitet ein vegetarisches Raclette zu, doch aus welchem Grund hat sie sich dafür so in Schale geworfen? Ist das Essen bei Kerzenlicht für einen besonderen Gast gedacht? Der schriftliche Kommentar der Frankfurterin zu dem Video löst das Rätsel auf.

Leyla Lahouar: "Wir machen das viel zu selten!"

Mit Raclette und einem Glas Wein: "Wir müssen uns selbst öfter zeigen, dass wir uns selbst lieben ♥️!", schrieb Leyla Lahouar (27) als Kommentar zu ihrem Instagram-Video. © Montage: Screenshot/Instagram/leylalahouar "Wir machen das viel zu selten!", beginnt der dem Instagram-Clip beigefügte Text. "Und zwar uns einfach mal schick für uns selbst machen, was Leckeres zu essen machen, ganz viele Kerzen an und am besten noch ein leckeres Glas 🍷. Wir müssen uns selbst öfter zeigen, dass wir uns selbst lieben ♥️!", geht der erklärende Text von Leyla Lahouar weiter. Die Reality-Darstellerin hat sich selbst bekocht. Während des Videos wird dies an einer Stelle ebenfalls deutlich. Die 27-Jährige schreibt dabei mit dem Finger auf die von den Küchendämpfen beschlagen Scheibe eines Fensters. "Love yourself" ("Liebe Dich selbst") ist dort zu lesen.