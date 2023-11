"Bachelor in Paradise"-Leyla zeigt krassen Look und meint: "Ich find's süß"

Frankfurt am Main - Ein eher freizügiges Outfit ist für die Kandidatinnen der aktuellen Staffel der Datingshow " Bachelor in Paradise " ganz normal. Doch die 27-jährige Halbtunesierin Leyla Lahouar aus Frankfurt am Main hat auch eine große Vorliebe für einen anderen, sehr speziellen Kleidungsstil.

Nicht nur in der aktuellen Staffel von "Bachelor in Paradise", auch auf ihren Social-Media-Kanälen zeigt sich Leyla Lahouar (27) mitunter in eher freizügigen Outfits. © Montage: Screenshot/Instagram/leylalahouar

Schon bei ihren Auftritten in den Shows "Der Bachelor" (2023) und "Ex on the Beach" (2022) stellte die Frankfurterin ihr Talent für das Tragen von extravaganter Kleidung unter Beweis.

Am gestrigen späten Montagabend veröffentlichte Leyla jedoch einen TikTok-Clip, in dem sie ihren mehr als 253.000 Followern auf der Video-Plattform einen gänzlich anderen Look präsentiert - den sie jedoch offensichtlich ebenfalls überaus schätzt.

Die Halbtunesierin trägt in dem Video einen rosafarbenen Plüsch-Pyjama mit dem Konterfei der Comic- und Zeichentrick-Figur "Minnie Maus". Dazu trägt sie weiße Hausschuhe in der Form stilisierter Schafe, ihre langen Haare sind in einem Handtuch eingewickelt.

Es gebe TikTok-Nutzerinnen, die für sich in Anspruch nähmen, sich niemals in einem Kinderpyjama zu zeigen, sondern stets in einem "sexy Abendkleid" oder Ähnlichem, erklärt die 27-Jährige am Beginn des Clips, um sich dann ganz klar von dieser Haltung abzugrenzen.