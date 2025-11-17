Bachelor-Kandidatin Samantha Abdul verlässt ihre große Liebe
Hamburg - Großer Schritt für Samantha Abdul (35): Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin wird gemeinsam mit Sohn Ilja (7) ihre große Liebe Hamburg verlassen. Das teilte sie ihren Fans am Montag auf Instagram mit.
"Es gibt News! Und zwar werde ich hier wegziehen", erklärte die Tätowiererin in einem Selfie-Video in ihrer Story - und kam damit ohne große Umschweife sofort auf den Punkt. Dass der Umzug ihr nicht leichtfalle, unterstrich die 35-Jährige aber direkt danach.
"Ich wohne aktuell in einer sehr, sehr schönen Gegend von Hamburg und wohne auch sehr zentral. Ja, und ich bin ehrlich, ich habe mein ganzes Leben im Zentrum von Hamburg verbracht und habe es auch total genossen", offenbarte Samantha.
Nun sei es jedoch "Zeit für ein neues Kapitel" für sie, ihren Sohn - und ihren Freund, wie die Blondine mit einem Schmunzeln verriet. "Wir haben uns dazu entschlossen, etwas mehr ins Randgebiet von Hamburg zu ziehen", verdeutlichte Sam.
Sie habe dort etwas Schönes gefunden, was im Vergleich zu ihrer "großen, wunderschönen Altbauwohnung" erst einmal eine Verkleinerung sei. Das Ganze solle jedoch sowieso nur ein Zwischenschritt sein, ergänzte sie.
Haben sich die Nachwuchspläne von Samantha Abdul etwa geändert?
Demnach solle es für die drei im weiteren Verlauf noch ein "bisschen weiter raus gehen", wie Samantha betonte. "Einfach weil wir, wenn alles klappt, wie wir uns das vorstellen, für die Zukunft viel mehr Platz brauchen werden. Also da brauchen wir dann schon ein Haus, ein relativ großes Haus", so die 35-Jährige lachend.
Wie genau die Pläne der kleinen Familie aussehen, verriet die frühere Kuppelshow-Kandidatin nicht. Über möglichen weiteren Nachwuchs kann dementsprechend nur spekuliert werden.
Allerdings: Die Hamburgerin hatte vor einigen Monaten noch erklärt, "keinen Bock auf ein weiteres Kind zu haben".
So oder so, der jetzt anstehende Umzug sei für sie wichtig, um sich daran zu gewöhnen, nicht mehr im Kern von Hamburg zu wohnen. "Ich glaube, das tut mir tatsächlich auch ganz gut", prophezeite Samantha abschließend.
Titelfoto: Fotomontage: Instagram/samanthanaelj