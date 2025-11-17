"Polizeiruf"-Star tot: Felix Eitner zu früh aus dem Leben gerissen

Memmingen - Der aus vielen Filmen und Serien bekannte Schauspieler Felix Eitner ist tot. Das teilte die ZAV-Künstlervermittlung München der Deutschen Presse-Agentur im Namen der Familie mit.

Schauspieler Felix Eitner starb im Alter von 58 Jahren. © Sven Hoppe/dpa

Demnach ist Eitner, der im bayerischen Memmingen lebte, bereits am 8. November gestorben. Er wurde nur 58 Jahre alt.

Viele Zuschauerinnen und Zuschauer kennen den Bayern Eitner vermutlich vor allem aus zwei Rollen als Polizisten in Ostdeutschland: Im Schweriner "Polizeiruf 110" spielte er von 2006 bis 2009 TV-Kommissar Markus Tellheim. Sein Ermittlerkollege war Jens Hinrichs, dargestellt von Uwe Steimle. In der Vorabendserie "Alles Klara" (2012 bis 2017) war er an der Seite von Wolke Hegenbarth als Hauptkommissar Paul Kleinert aus Quedlinburg zu sehen.

Auch in anderen Krimis war Eitner als Besetzung sehr beliebt. Allein im "Tatort" tauchte er sechsmal in verschiedenen Rollen auf. In der "Der Alte" und in verschiedenem "SoKo"-Vorabendserien hatte er ebenfalls einige Episoden-Parts.

Das Branchenportal imdb.com listet mehr als 75 Rollen für ihn auf.