 587

Bachelor-Kandidatin wandert für die Liebe aus: Das ist dieses Mal anders

Bachelor-Kandidatin Paulina Ristow ist für ihren neuen Freund aus Hamburg nach Amsterdam ausgewandert. Auf Instagram hält sie ihre Fans auf dem Laufenden.

Von Bastian Küsel

Amsterdam - Bei der jüngsten Staffel von "Die Bachelors" hatte sie kein Glück, doch kurz nach den Dreharbeiten traf Paulina Ristow (27) im echten Leben einen Mann, für den sie sogar ihre Heimat Deutschland verließ.

Bachelor-Kandidatin Paulina Ristow (27) ist für ihren neuen Freund von Hamburg nach Amsterdam ausgewandert.
Bachelor-Kandidatin Paulina Ristow (27) ist für ihren neuen Freund von Hamburg nach Amsterdam ausgewandert.  © Instagram/paulinaristow

Seit Kurzem lebt die Hamburgerin in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam - ein großer Schritt, wie die 27-Jährige am Mittwoch in einem Post auf Instagram zugab: "Es fühlt sich gleichzeitig mutig, aber auch absolut beängstigend an", offenbarte sie.

Nachdem sie sich laut eigener Aussage lange zu "emotional unsicheren Menschen" hingezogen gefühlt habe, sei dieses Mal alles anders: "Ich renne nicht mehr, um Nähe zu sichern. Ich bleibe, wo ich mich sicher fühlen darf", verdeutlichte Paulina.

Sie habe lange gedacht, dass ihre vergangenen Beziehungen an den Umständen oder ihren Ex-Partnern gescheitert seien. "Aber als ich mal wirklich ehrlich zu mir selbst war, (...) habe ich verstanden, dass mein ängstlicher Bindungstyp mich jahrelang in einer Beziehung gehalten hat, in der ich mich selbst ständig hinten angestellt habe", so die Neu-Amsterdamerin.

Film-Ikone Brigitte Bardot bestattet: Ehemann enthüllt Todesursache
Promis & Stars Film-Ikone Brigitte Bardot bestattet: Ehemann enthüllt Todesursache

So sei sie unter anderem in einer Beziehung geblieben, obwohl ihr Bauch längst hätte gehen wollen, habe sich angepasst, um nicht verlassen zu werden.

Paulina Ristow hält Fans via Instagram auf dem Laufenden in Sachen Liebe

Bachelor-Kandidatin Paulina will ihre Ängste offen mit Fans teilen

In ihrer neuen Wahlheimat versucht die 27-Jährige, regelmäßig aus ihrer Komfortzone zu kommen. So hat sie unter anderem das Tanzen für sich wiederentdeckt.
In ihrer neuen Wahlheimat versucht die 27-Jährige, regelmäßig aus ihrer Komfortzone zu kommen. So hat sie unter anderem das Tanzen für sich wiederentdeckt.  © Instagram/paulinaristow

Dadurch, dass sie nun verstehe, wie ihr Bindungstyp funktioniere, könne sie endlich nachvollziehen, "warum sich Liebe früher oft schwer angefühlt hat. Und warum sie sich heute anders anfühlt."

Wenn sie das alles früher gewusst hätte, hätte sie sich wahrscheinliche "viele Umwege erspart", betonte die Kuppelshow-Kandidatin. "Aber manchmal braucht Erkenntnis eben Zeit - bei mir waren es 27 Jahre."

In ihrer neuen Rubrik "Pauli in Amsti - Auswandern für die Liebe" wolle sie ab sofort ihre Gedanken und Ängste so offen und ehrlich mit ihrer Community teilen, wie sie sie eben nun mal gerade erlebe - Fortsetzung folgt ...

Titelfoto: Fotomontage: Instagram/paulinaristow

Mehr zum Thema Promis & Stars: