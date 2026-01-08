Bachelor-Kandidatin wandert für die Liebe aus: Das ist dieses Mal anders

Amsterdam - Bei der jüngsten Staffel von " Die Bachelors " hatte sie kein Glück, doch kurz nach den Dreharbeiten traf Paulina Ristow (27) im echten Leben einen Mann, für den sie sogar ihre Heimat Deutschland verließ .

Bachelor-Kandidatin Paulina Ristow (27) ist für ihren neuen Freund von Hamburg nach Amsterdam ausgewandert. © Instagram/paulinaristow

Seit Kurzem lebt die Hamburgerin in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam - ein großer Schritt, wie die 27-Jährige am Mittwoch in einem Post auf Instagram zugab: "Es fühlt sich gleichzeitig mutig, aber auch absolut beängstigend an", offenbarte sie.

Nachdem sie sich laut eigener Aussage lange zu "emotional unsicheren Menschen" hingezogen gefühlt habe, sei dieses Mal alles anders: "Ich renne nicht mehr, um Nähe zu sichern. Ich bleibe, wo ich mich sicher fühlen darf", verdeutlichte Paulina.

Sie habe lange gedacht, dass ihre vergangenen Beziehungen an den Umständen oder ihren Ex-Partnern gescheitert seien. "Aber als ich mal wirklich ehrlich zu mir selbst war, (...) habe ich verstanden, dass mein ängstlicher Bindungstyp mich jahrelang in einer Beziehung gehalten hat, in der ich mich selbst ständig hinten angestellt habe", so die Neu-Amsterdamerin.

So sei sie unter anderem in einer Beziehung geblieben, obwohl ihr Bauch längst hätte gehen wollen, habe sich angepasst, um nicht verlassen zu werden.