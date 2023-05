Bachelor-Siegerin Anna Rossow rechtfertigt sich: "Wir versuchen unser Allerbestes"

Seit einigen Monaten lebt Hündin "Sola" bei Anna Rossow (34) und Dominik Stuckmann (31). Das sorgt im Netz für Diskussionen. © Fotomontage: Instagram/anna_rossow_

Eben dieser Alltag führt im Netz allerdings zu Diskussionen: Ist das Jetset-Leben von Anna und Dominik wirklich das richtige für eine Hündin aus dem Tierschutz, die schon so einige schlimme Dinge erlebt hat?

Am Montag ging die 34-Jährige via Instagram auf dieses Thema ein. Zu einem Video, in dem sie gemeinsam mit ihrem Partner und Sola an einem Strand entlangläuft, schrieb die gebürtige Rostockerin ihre Gedanken nieder.

"Natürlich ist nicht jede Situation ideal! Auch wir können nicht wochen- oder monatelang unseren Alltag nur nach dem Hund richten. Und natürlich sind auch wir nicht fehlerfrei und haben das erste Mal einen Hund! Aber wir versuchen unser Allerbestes für Sola!", bekräftigte sie.

Auf Instagram bekämen ihre Follower zudem nur "einen Bruchteil des Alltags" zu sehen, verdeutlichte die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin - und ergänzte: "Glaubt mir, ich mache mir sehr viele Gedanken!"

Einer Sache sei sich die Wahl-Frankfurterin allerdings sicher: "Sola geht es hundertprozentig so viel besser als in Rumänien und alles andere wird sich mit ganz viel Liebe finden!"