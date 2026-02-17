Sie kämpfte sechs Jahre gegen den Krebs: Social-Media-Star im Alter von neun Jahren gestorben

San José (Kalifornien/USA) - Traurige Nachrichten aus den USA: Die kleine Charlie Meza ist am Valentinstag im Alter von gerade einmal neun Jahren verstorben. Sechs Jahre zuvor wurde bei dem Mädchen ein Hirntumor festgestellt, seither dokumentierte ihre Mutter den schweren Kampf gegen den Krebs auf Social Media.

Charlie Mae Meza verstarb am Valentinstag im Alter von neun Jahren. © Instagram/Screenshot/cheeringforcharlie

"Sie ist frei." Mit diesen Worten verkündete Taylor Meza, die Mutter des Kindes, den mehr als 113.000 Followern die herzzerreißenden News. Dazu teilte sie ein Bild ihrer Tochter, auf dem sie mit bunt gefärbten Haaren in die Kamera strahlt.

Bereits im Herbst 2025 war es Charlie immer schlechter gegangen. Zwar hatte das Mädchen noch an einer experimentellen Medikamentenstudie teilgenommen - eine "letzte Hoffnung", wie es Charlies Mutter nannte -, doch die schlug leider nicht an.

Ende des Jahres unterzog sich die Neunjährige dann einer Steroidtherapie, wodurch ihr Körper aufquoll.

Im Januar musste sie schließlich aufgrund von Schmerzen zunächst in ein Krankenhaus und dann in ein Hospiz.