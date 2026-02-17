Sie kämpfte sechs Jahre gegen den Krebs: Social-Media-Star im Alter von neun Jahren gestorben
San José (Kalifornien/USA) - Traurige Nachrichten aus den USA: Die kleine Charlie Meza ist am Valentinstag im Alter von gerade einmal neun Jahren verstorben. Sechs Jahre zuvor wurde bei dem Mädchen ein Hirntumor festgestellt, seither dokumentierte ihre Mutter den schweren Kampf gegen den Krebs auf Social Media.
"Sie ist frei." Mit diesen Worten verkündete Taylor Meza, die Mutter des Kindes, den mehr als 113.000 Followern die herzzerreißenden News. Dazu teilte sie ein Bild ihrer Tochter, auf dem sie mit bunt gefärbten Haaren in die Kamera strahlt.
Bereits im Herbst 2025 war es Charlie immer schlechter gegangen. Zwar hatte das Mädchen noch an einer experimentellen Medikamentenstudie teilgenommen - eine "letzte Hoffnung", wie es Charlies Mutter nannte -, doch die schlug leider nicht an.
Ende des Jahres unterzog sich die Neunjährige dann einer Steroidtherapie, wodurch ihr Körper aufquoll.
Im Januar musste sie schließlich aufgrund von Schmerzen zunächst in ein Krankenhaus und dann in ein Hospiz.
Auf Instagram teilte Taylor Meza die traurigen Nachrichten
Charlie Meza stirbt sechs Jahre nach Krebs-Diagnose
Kurz darauf hatten die Ärzte dann schreckliche Nachrichten für Taylor: Es könnte sein, dass Charlie nur noch wenige Tage leben wird. Daraufhin wurde alles daran gesetzt, es dem Mädchen so angenehm wie möglich zu machen.
"Zum Glück scheint das, was [die Ärzte] tun, gut zu funktionieren, und sie ist deutlich ruhiger und fühlt sich wohler", schrieb Taylor noch auf Instagram. Drei Tage später schloss Charlie ihre Augen für immer.
Angefangen hatte alles im Mai 2020, als Charlie plötzlich Probleme mit dem Gleichgewicht bekam, über Kopfschmerzen klagte und sich immer wieder erbrach. Im Krankenhaus dann die schreckliche Diagnose: Die damals Dreijährige litt unter einem Hirntumor.
Sie wurde operiert, unterzog sich gleich mehreren Chemotherapien und Behandlungen, die ihre Mutter regelmäßig auf Instagram dokumentierte.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/cheeringforcharlie (2)