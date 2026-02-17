Ist sie eine Mobberin? Tochter von Gwyneth Paltrow und Coldplay-Sänger nimmt erstmals Stellung
Los Angeles (USA) - Die Gerüchteküche in Hollywood brodelt und dieses Mal steht Apple Martin (21) ganz besonders im Fokus. Die Tochter von Schauspielerin Gwyneth Paltrow (53, "Iron Man") und dem Coldplay-Frontmann Chris Martin (48) muss sich derzeit gegen Mobbing-Vorwürfe wehren.
Am Montag teilte das junge Model ein Statement auf Instagram, in welchen sie klare Stellung bezog. Vor einigen Wochen kursierte das Gerücht auf Social Media, die 21-Jährige sei wegen Mobbings von ihrer ehemaligen Schule verwiesen worden.
"Eigentlich will ich darauf nicht antworten, aber es nimmt überhand", schrieb die Blondine auf ihrem Profil.
"Ich bin noch nie von einer Schule verwiesen worden, schon gar nicht wegen Mobbing", stellte Apple klar und dementierte jegliche Gerüchte. Das Model verstehe, wenn Menschen sie nicht leiden können. Für die 21-Jährige sei das "okay".
"Das Internet ist ein Ort, an dem Menschen ihre Meinung äußern können", fügte sie hinzu. Jedoch sei solch eine Behauptung willkürlich und "völlig unwahr".
"Ich bin nicht so jemand, und alle, die mir nahestehen, wissen das", betonte die 21-Jährige. Doch stimmt das? Bereits 2024 wurde das Model wegen Mobbings angezeigt, berichtete Daily Mail.
Während des "Le Bal des Débutantes" in Paris habe sich Apple gegenüber einer Debütantin "unfair" verhalten, erklärte das Nachrichtenportal.
Apple Martin musste bereits mehrfach reinen Wein einschenken
Wie das Nachrichtenportal erklärte, habe die Blondine an dem Abend des Balls versucht, die Aufmerksamkeit des Fotografen auf sich zu ziehen. Daraufhin seien die anderen Teilnehmerinnen vernachlässigt worden.
Wie Insider der Familie gegenüber Daily Mail berichteten, sei das Sternchen keineswegs ein "fieses Mädchen". Apple habe niemandem die Show stehlen wollen, erklärte die anonyme Person. "Sie als gemeines Mädchen zu bezeichnen, ist falsch", hieß es weiter.
Bereits mehrfach geriet die 21-Jährige negativ in die Schlagzeilen. Vor nicht allzu langer Zeit machten OP-Gerüchte die Runde. So wurde dem Model vorgeworfen, ihre Lippen extrem aufspritzen zu lassen.
"Es wird Zeit, reinen Tisch zu machen. Ich habe mir einmal die Lippen aufspritzen lassen", gestand die Blondine in einem Gespräch mit Vogue.
Titelfoto: ANGELA WEISS / AFP