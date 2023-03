Bachelorette-Boy Leon verrät: War die Schwangerschaft geplant?

Hamburg - Am Wochenende wurden Fans von Ex- Bachelorette -Kandidat Leon Knudsen (35) mit großen Neuigkeiten überrascht: Er und seine Freundin Miriam werden bald Eltern.

Leon Knudsen (35) und seine Freundin Miriam freuen sich auf eine Zukunft zu dritt. © Screenshot Instagram/leon.virgo_, msmerci (Bildmontage)

Dabei hatte Leon noch im vergangenen Sommer bei "Bachelor in Paradise" nach der großen Liebe gesucht - er fand sie schließlich aber nicht im Paradies, sondern erst im Anschluss an die Dreharbeiten.

Im August vergangenen Jahres lernten er und Miriam sich in Hamburg per Dating-App kennen. Sie trafen sich zu einem Spaziergang an der Alster - es machte Klick. Und danach ging alles ganz schnell.

Denn die Fotos, mit denen Miriam ihre Schwangerschaft nun samt Ultraschallbild bei Instagram verkündete, entstanden bereits im Dezember - im ersten Liebes-Urlaub des Paares auf den Seychellen.

Leon äußerte sich in den sozialen Medien bislang zwar noch nicht selbst zu der frohen Botschaft - schließlich deaktivierte er sein Instagram-Profil zuletzt.

Doch in einem Interview mit Promiflash meldete sich der 35-Jährige nun noch einmal zu Wort.