Bachelorette-Star Zico Banach trauert um Mark D. aus Münster: "Wir waren Kindheitsfreunde"

"Wie kann man einem Menschen und seiner Familie so etwas antun? Ich verstehe es einfach nicht und werde es auch niemals verstehen", so der 32-Jährige. Eine Antwort wird er wohl nie bekommen. Noch immer ist der Täter auf der Flucht.

Der Grund: die brutale Messerattacke auf einen 31-Jährigen in Münster vom vergangenen Samstag. Wie der gebürtige Münsteraner in seiner Story offenbarte, waren er und der getötete Mark D. befreundet!

Der 32-Jährige verbrachte einige Sommer mit Kumpel Mark D. (†31, nicht im Bild) auf dem Campingplatz. © Montage: Instagram/Screenshot/Zicoriccardo

Helfen soll dabei nun auch die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 21-jährigen Tatverdächtigen, welche die Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstagmittag gemeinsam veröffentlicht hatten.

"Ruhe in Frieden, mein Lieber. Ich bin in Gedanken bei deiner Familie und wünsche euch ganz viel Kraft." Mit diesen emotionalen Worten richtete der ehemalige "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer seine Anteilnahme an die Familie des getöteten Mark D., die die grausamen Bilder vor Ort mitansehen mussten.

Der 31-Jährige war mit dem Tatverdächtigen in einen Streit geraten, der wiederum binnen weniger Sekunden ein Messer zückte und auf den Familienvater einstach.

Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen starb der einstige Kumpel von Zico Banach noch vor Ort an seinen Verletzungen.