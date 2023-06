Badmómzjay sendet pralle Urlaubsgrüße und lässt Fans ausflippen!

Ihr Durchbruch gelang der Rapperin Badmómzjay (20) mit gerade einmal 17 Jahren. Aufgewachsen ist sie in Brandenburg an der Havel. © Screenshot/Instagram/badmomzjay (Bildmontage)

Das kam mit Ansage: Erst am gestrigen Freitag hatte Badmómzjay ihren rund 607.000 Followern auf Instagram die heißesten Bilder ihres Lebens angekündigt. Nach einer kleinen Vorschau in ihrer Story hagelte es bereits unzählige begeisterte Direktnachrichten an die 20-Jährige.

Nun hat die Musikerin mit den charakteristischen roten Haaren ihr Versprechen wahr gemacht. Und die veröffentlichten Fotos lassen erahnen: Das wird ein heißer Sommer!

Dort liegt die gebürtige Brandenburgerin mit polnischen Wurzeln mit weißem Top und dunklem String-Tanga im Pool und gibt den Blick auf ihre wohlgeformte Rückseite frei. Dabei schaut Badmómzjay verführerisch in die Kamera.

Auf einem weiteren Bild steht die Rapperin aufrecht, während das nasse Shirt sich fast durchsichtig um ihre Kurven schmiegt - auch diese Seite ist also nicht von schlechten Eltern! "Let's cause a little trouble with this one", schreibt Badmómzjay cool dazu.

Und in der Tat: In der Kommentarspalte von Jordan Napieray - so ihr bürgerlicher Name - herrscht seither ordentlich Trubel und die Fans rasten förmlich aus!