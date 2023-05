Für ihr ESC-Kleid verspottet: So cool reagiert Barbara Schöneberger

Beim "Countdown" zum Eurovision Song Contest (ESC) präsentierte sich Barbara Schöneberger in einem ausgefallenen Look. Das kam nicht bei allen gut an.

Von Christoph Carsten

Berlin - Beim "Countdown" zum diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) präsentierte sich Moderatorin Barbara Schöneberger (49) in einem besonders ausgefallenen Look. Das kam nicht bei allen Zuschauern gut an.

Moderatorin Barbara Schöneberger (49) reagierte auf die Kritik an ihrer Kleiderwahl gelassen. © Christian Charisius/dpa Der ESC ist seit jeher ein Tummelplatz für Paradiesvögel aller Art - und damit der perfekte Ort, um sich einmal richtig in Schale zu schmeißen und die extravagantesten Fashion-Pieces aus dem Schrank zu holen. Das mag sich auch Barbara Schöneberger gedacht haben: Für die Vor- und Nachberichterstattung des ESC erschien die Blondine in einem pinken Kleid, das mit bunten Macarons bedruckt war, dazu trug sie neongelbe Ohrringe und eine auffällige Hochsteckfrisur. Doch das schillernde Outfit der 49-Jährigen gefiel nicht jedem und sorgte in den sozialen Medien für viel Spott. "Soll das Kleid jetzt Werbung für Döner oder Prinzenrolle machen?", witzelte ein Nutzer. Und ein anderer: "Warum gibt es eigentlich keine Epilepsie-Warnung bevor sie Schöneberger in dem Kleid zeigen?" Barbara Schöneberger Barbara Schöneberger: Darum macht sie über Männer auch Sex-Witze! Ein Nutzer nannte das Kleid einen "Designer-Albtraum" und sprach damit wohl vielen Zuschauern aus der Seele. Damit waren die Rocker von "Lord of the Lost" nicht die einzigen an diesem Abend, die ordentlich Häme auf sich zogen. Mit mageren 18 Punkten kam der deutsche ESC-Beitrag in Liverpool erneut nicht über den letzten Platz hinaus.

Barbara Schöneberger nimmt Kritik an ihrer Kleiderwahl mit Humor