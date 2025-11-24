Bastian Bielendorfer stinksauer auf Deutsche Bahn: Alles nur wegen eines Dackels!

Berlin/Köln - Ausgerechnet Comedian Bastian Bielendorfer (41) hatte am Wochenende auf dem Weg nach Köln überhaupt nichts zu lachen. Schuld daran ist (mal wieder) die Deutsche Bahn !

Um diesen kleinen Dackel-Mix geht es: Hündchen Greta von Schauspielerin Christiane Olivier. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Bastian Bielendorfer

Aber der Reihe nach: Zusammen mit Kollegin Christiane Olivier (49) war der Podcaster auf dem Weg von Berlin nach Köln.

So weit, so gut. Wäre das TV-Duo nur nicht in die Hände eines engstirnigen und verbissenen Schaffners geraten ...

Denn: Der DB-Mitarbeiter verpasste der 49-Jährigen einen saftigen Strafzettel über 295,60 Euro für ihren Dackel-Mix Greta!

"Was der Kollege da heute für eine seltsame Machtphantasie ausgelebt hat, war für den kompletten Wagen nicht zu begreifen – und für mich auch nicht. (...) 300 Euro für den Hund. Kein Scherz: 300 Euro", erklärt das selbst ernannte "Lehrerkind" im dazugehörigen Video auf Instagram.

Auslöser der Aktion soll die Tatsache gewesen sein, dass Frauchen kein gültiges Ticket für Dackel-Mix Greta vorzeigen konnte.