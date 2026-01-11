Thema Wehrdienst: Diesen Wunsch hat "BAP"-Legende Wolfgang Niedecken

Köln - Die Kölner Musik-Ikone Wolfgang Niedecken (74) hat rund um die Wiedereinführung der Wehrpflicht seinen ganz eigenen Wunsch.

Der Musiker erinnert sich gerne an seine Zeit im Zivildienst zurück. © Harald Tittel/dpa

Der Sänger der Band "BAP" fände es demnach gut, wenn im Zuge der Wiedereinführung der Wehrpflicht auch der Zivildienst zurückkehren würde.

"Mir hat das gut getan", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

"Als ich nach dem Kunststudium Zivildienst machen musste, habe ich erst gedacht: 'Oh nein, jetzt habe ich doch grad' einen Fuß in der Türe mit ersten Ausstellungen und so weiter - und nun das.' Das hat mir gar nicht in den Kram gepasst. Aber als ich einmal dabei war, habe ich schnell gemerkt, dass das gut für mich war."

Er habe damals Essen auf Rädern zu alten Menschen gebracht. "Die waren teilweise geradezu in ihrer Wohnung gefangen, weil sie ohne Aufzug im vierten oder fünften Stock wohnten."

Die soziale Arbeit mit den alten Menschen habe seinen Horizont erweitert. "So bin ich eben nicht im Elfenbeinturm gelandet. Das hat mir noch einmal einen komplett anderen Blickwinkel ermöglicht."