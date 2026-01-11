Comeback im Bunny-Kostüm: Playmate Tanja Brockmann kehrt zurück

Köln - Tanja Brockmann zog sich vor zehn Jahren für den Playboy aus. Jetzt feiert die heute 37-Jährige ein Comeback und darf sich wieder in dem berühmten Hasen-Outfit zeigen.

Das Kölner Playmate Tanja Brockmann (37) hat ein Comeback im Bunny-Kostüm gefeiert. © IMAGO / nicepix.world

"Ende letzten Jahres hat mich der Playboy-Chef angerufen und gefragt, ob ich nochmal Lust hätte, für Playboy zu arbeiten", verrät die Kölnerin im Gespräch mit dem "Express".

Für die Kunstausstellung "SEX NOW" im NRW-Forum in Düsseldorf schmiss sie sich in das Kostüm und durfte den Besuchern künstlerische Arbeiten mit expliziten sexuellen Inhalten vorführen.

"Die Premiere war innerhalb von 24 Stunden ausgebucht – und deswegen wird die Führung voraussichtlich bis Mai verlängert", so Tanja.

Weitere Termine, an denen das ehemalige Kölner Playmate zu sehen sein wird, sind der 19. Februar, der 19. März sowie der 9. April.

"Das Spannende an der Premiere: Es waren nicht nur Männer da, die mich kennenlernen wollten, sondern vor allem Menschen, die echtes Interesse an der Geschichte des Playboys hatten – und an meiner eigenen", erklärt Tanja.

Das Publikum sei bunt gemischt gewesen. So habe sie unter anderem eine Gymnasiallehrerin, einen Physiker, junge Pärchen und eine Hochschwangere getroffen. "Und genau das hat man gemerkt: Es ist extrem gut angekommen", findet sie.