Comeback im Bunny-Kostüm: Playmate Tanja Brockmann kehrt zurück
Köln - Tanja Brockmann zog sich vor zehn Jahren für den Playboy aus. Jetzt feiert die heute 37-Jährige ein Comeback und darf sich wieder in dem berühmten Hasen-Outfit zeigen.
"Ende letzten Jahres hat mich der Playboy-Chef angerufen und gefragt, ob ich nochmal Lust hätte, für Playboy zu arbeiten", verrät die Kölnerin im Gespräch mit dem "Express".
Für die Kunstausstellung "SEX NOW" im NRW-Forum in Düsseldorf schmiss sie sich in das Kostüm und durfte den Besuchern künstlerische Arbeiten mit expliziten sexuellen Inhalten vorführen.
"Die Premiere war innerhalb von 24 Stunden ausgebucht – und deswegen wird die Führung voraussichtlich bis Mai verlängert", so Tanja.
Weitere Termine, an denen das ehemalige Kölner Playmate zu sehen sein wird, sind der 19. Februar, der 19. März sowie der 9. April.
"Das Spannende an der Premiere: Es waren nicht nur Männer da, die mich kennenlernen wollten, sondern vor allem Menschen, die echtes Interesse an der Geschichte des Playboys hatten – und an meiner eigenen", erklärt Tanja.
Das Publikum sei bunt gemischt gewesen. So habe sie unter anderem eine Gymnasiallehrerin, einen Physiker, junge Pärchen und eine Hochschwangere getroffen. "Und genau das hat man gemerkt: Es ist extrem gut angekommen", findet sie.
Kölner Playmate Tanja Brockmann ist seit fünf Jahren Mutter
Dabei habe sie eigentlich gedacht, dass ihre Zeit vorbei sei, denn schließlich sei sie seit fünf Jahren Mama.
"Aber ohne zu wissen, worum es genau geht, habe ich sofort ja gesagt. Playboy ist für mich einfach Familie und ein Lebensgefühl", so die 37-Jährige.
"Rückblickend haben mich die Jahre für Playboy selbstbewusster gemacht", macht Tanja klar, die durch das US-amerikanische Männermagazin unglaubliche Reisen und Erlebnisse erlebt habe, die sie geprägt hätten.
"Von meinen ersten Trips quer durch Deutschland bis hin zu Orten auf der ganzen Welt, an die ich sonst niemals alleine gereist wäre", blickt sie abschließend zurück.
Titelfoto: IMAGO / nicepix.world