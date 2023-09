"Bauer sucht Frau"-Star Inka Bause frisch verliebt? So reagiert ihr "Neuer"

Ein deutsches Boulevardblatt hat TV-Moderatorin Inka Bause (54) eine neue Liebe angedichtet. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Das könnte jetzt jedoch ein Ende haben, zumindest dichtete die "Neue Woche" ihr einen "heimlichen Lover" an. Ausschlaggebend für das Gerücht ist dem Boulevardblatt zufolge ein Instagram-Foto, auf dem sie "zum Strahlen" gebracht wurde.

Der Mann, der darauf an ihrer Seite zu sehen war, ist Florian Speckardt (44), seines Zeichens Schlagzeuger der Band "In Extremo". Und so ganz von der Hand zu weisen ist das Liebes-Gemunkel nicht, denn immerhin leben beide in Berlin und teilen ihre Liebe zu Musik und Hunden.

Allerdings haben die Promis jetzt selbst bei Instagram mit dem Klatsch aufgeräumt und besagten Artikel bei der Social-Media-Plattform gemeinsam veröffentlicht.

"Toll! Yellow Press! Wie komme ich zu dieser Ehre?", kommentierte "Specki" den Beitrag und versah ihn mit einem Tränen lachenden Emoji. Dem schloss sich Bause in ihrem Kommentar an.