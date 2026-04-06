Beatrice Egli will Landeshauptstadt zum Beben bringen: "Dresden fordert einen musikalisch heraus"
Dresden - Eingefleischte Schlagerfans haben sich den 16. Oktober vielleicht schon dick im Kalender markiert, denn an diesem Tag will Beatrice Egli (37) im Rahmen ihrer "Tanzen - Lachen - Leben"-Tour die Messe Dresden zum Beben bringen. Worauf sich Konzertbesuchende freuen können und was die "DSDS"-Gewinnerin von 2013 von der sächsischen Landeshauptstadt hält, hat sie im TAG24-Interview verraten.
In der Vergangenheit war die gebürtige Schweizerin schon öfter in Dresden gewesen. Zuletzt stand sie für ihre "Volles Risiko"-Tournee im Mai 2024 im Kulturpalast auf der Bühne. Zeit also, mal wieder im schönen Elbflorenz vorbeizuschauen.
"Ich bin sehr gern in Dresden, ich mag die Menschen und habe auch Freunde hier", verrät Egli. Doch die Mentalität sowie die Mischung aus historischer Altstadt und hippen Neustadt sind nicht das Einzige, was die 37-Jährige fasziniert.
"Ich finde, Dresden fordert einen musikalisch heraus. Die Dresdner sind so ein musikalisches Volk, das Musik nicht nur wertschätzt, sondern auch einen hohen Anspruch hat", erklärt sie.
Und genau diese hohen Erwartungen verspricht die Schlagersängerin, bei ihrem rund zweistündigen Konzert in der Messe zu erfüllen.
Beatrice Egli in der Messe Dresden: Fans dürfen sich auf Mischung aus alten und neuen Songs freuen
Am Abend des 16. Oktobers wird nicht nur Beatrice Egli mit ihrer kräftig-melodischen Stimme das Publikum in Wallung bringen. Unterstützt wird die fröhliche Blondine nämlich auch von ihrer Band. Überdies wird es ein Lichtspektakel geben, "das einen in eine andere Welt hineinzaubert".
Was die Lieder anbetrifft, so dürfen sich Konzertbesuchende auf eine gute Mischung aus alten und neuen Songs, beispielsweise aus ihrem brandaktuellen Album "Hör nie auf damit 2.0", freuen. "Es wird eine kleine musikalische Reise mit mir", teasert Egli an.
Wichtig sei der ehemaligen "DSDS"-Teilnehmerin, dass die Fans positiver und energiegeladener nach Hause gehen.
Tickets gibt es ab 59,90 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
Titelfoto: Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, Steffen Füssel