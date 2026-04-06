Beatrice Egli will Landeshauptstadt zum Beben bringen: "Dresden fordert einen musikalisch heraus"

Dresden - Eingefleischte Schlagerfans haben sich den 16. Oktober vielleicht schon dick im Kalender markiert, denn an diesem Tag will Beatrice Egli (37) im Rahmen ihrer "Tanzen - Lachen - Leben"-Tour die Messe Dresden zum Beben bringen. Worauf sich Konzertbesuchende freuen können und was die " DSDS "-Gewinnerin von 2013 von der sächsischen Landeshauptstadt hält, hat sie im TAG24-Interview verraten.

Beatrice Egli (37) freut sich auf ihr Konzert in Dresden. © Hendrik Schmidt/dpa

In der Vergangenheit war die gebürtige Schweizerin schon öfter in Dresden gewesen. Zuletzt stand sie für ihre "Volles Risiko"-Tournee im Mai 2024 im Kulturpalast auf der Bühne. Zeit also, mal wieder im schönen Elbflorenz vorbeizuschauen.

"Ich bin sehr gern in Dresden, ich mag die Menschen und habe auch Freunde hier", verrät Egli. Doch die Mentalität sowie die Mischung aus historischer Altstadt und hippen Neustadt sind nicht das Einzige, was die 37-Jährige fasziniert.

"Ich finde, Dresden fordert einen musikalisch heraus. Die Dresdner sind so ein musikalisches Volk, das Musik nicht nur wertschätzt, sondern auch einen hohen Anspruch hat", erklärt sie.

Und genau diese hohen Erwartungen verspricht die Schlagersängerin, bei ihrem rund zweistündigen Konzert in der Messe zu erfüllen.