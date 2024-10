Beckham-Spross (19) hat eine Neue: So viel älter ist sie!

Die drei Beckham-Jungs Romeo (22, l.), Cruz (19, M.) und Brooklyn (25) haben berühmte Eltern, machen aber abseits der Kameras ihr eigenes Ding. © HENRY NICHOLLS / AFP

Am vergangenen Wochenende zeigte der jüngste Beckham-Spross offiziell seine neue Liebe. Nicht irgendwo, sondern dort, wo Blitzlichtgewitter gewiss war: nämlich in Reihe eins der Pariser Fashion Week, zur Show von Mutter Victoria (50).

Cruz, von Mama mit einem weißen Hemd und einem hellblauen Nadelstreifenanzug ausgestattet, war mit Neu-Freundin Jackie Apostel zum Laufsteg gekommen.

Wie HELLO! berichtete, hatte Victoria zuvor auch an der Deutsch-Brasilianerin Hand angelegt und sie in ein fließendes Kleid ganz in Weiß gesteckt. Die dankte es ihr mit Schmeicheleien bei Instagram.

"Die schönste Show und das schönste Kleid. Herzlichen Glückwunsch @victoriabeckham", schrieb Jackie auf ihrem Kanal. Aber wer ist die Neue im Hause Beckham eigentlich?