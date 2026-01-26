Abrechnung mit den Beckhams: David und Victoria wollen ihren Sohn zurück

Los Angeles (USA) - Könnte der Zoff zwischen Brooklyn Peltz Beckham (26) und seinen Eltern bald beendet sein? Auf jeden Fall - zumindest, wenn es nach David (50) und Victoria (51) geht.

Brooklyn Peltz Beckham (26) hat sich öffentlich von seiner Familie abgewandt. © Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP

Wie ein Insider gegenüber People berichtete, seien die beiden bereit, ihren Sohn jederzeit wieder in ihrem Leben willkommen zu heißen. Vorausgesetzt, er möchte sich mit seiner Familie versöhnen.

"Sie haben Angst, ihren Sohn zu verlieren, und würden ihn sofort wieder zurücknehmen", so die Quelle. "Sie sind auch eine enge Familie. Nur auf eine andere Art und Weise als Nicolas Familie."

Der ehemalige Fußballstar und die Designerin sollen nach dem Instagram-Beitrag des 26-Jährigen am 19. Januar sehr verärgert gewesen sein. "Sie lieben Brooklyn und sind über alles einfach nur entsetzt."

Auch ein zweiter Insider erklärte, dass die Beckhams die Wogen einfach nur glätten wollen.

"David und Victoria glauben, dass die Zeit diese Wunde heilen wird", heißt es. "Sie wissen, dass Brooklyn mit der Zeit zurückkommen wird. Bis dahin können sie nicht wirklich etwas tun."

Aktuell sollen die beiden weder mit Schwiegertochter Nicola Peltz Beckham (31) noch mit ihrem Sohnemann in Kontakt stehen.