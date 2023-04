Belästigungs-Vorwürfe gegen Marc Terenzi: Opfer soll Tochter seiner Ex-Freundin sein

Demnach soll der Verlobte von Verena Kerth (41) auch nach der Trennung von seiner Ex noch mit deren Tochter in Kontakt geblieben sein. So habe er dem Mädchen vor rund einem Jahr – damals sei sie 15 gewesen – immer noch Nachrichten und Fotos geschickt. Inhalt unklar.

Seit einigen Monaten führt er eine turbulente Beziehung mit TV-Sternchen Verena Kerth (41). © Felix Hörhager/dpa

Während er selbst sich bislang nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert hat, lassen die Worte von Verena Kerth in ihrer aktuellen Instagram-Story darauf schließen, dass sie von den Anschuldigungen so gar nichts hält.



Mit rötlich-blau unterlaufenen Augen ist sie in München unterwegs und erzählt ihren Followern, was sie noch geplant hat dieser Tage. Da platzt es plötzlich aus ihr heraus: "Jetzt wollte ich mal kurz was klarstellen: Nein, ich habe mich nicht geschlagen. Und nein, ich wurde auch nicht geschlagen." Ihre Augen seien wegen einer kosmetischen Behandlung so geschwollen, erklärt sie.

"Das einzige, was mich momentan erschlägt, sind widerwärtig verlogene Schlagzeilen. Und damit ist heute auch alles gesagt", so Terenzis Verlobte. Es liegt nahe, dass sie die Vorwürfe gegen ihn meint. Wenig später ist auch er selbst in einer ihrer Storys zu sehen.

Die Untersuchungen gegen den Sänger wirken wie der Höhepunkt diverser Negativschlagzeilen. Zuletzt hatte Terenzi die Aufmerksamkeit eher mit dem Rauswurf aus seiner Band "Team 5ünf" oder mit angeblich handgreiflichen Streitereien mit seiner Verlobten auf sich gezogen.