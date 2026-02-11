Ben Becker im TAG24-Interview: "Ich habe eine große Liebe zu diesem Abend"

Berlin - Ben Becker (61) gilt als Exzentriker, Ausnahmetalent und Enfant terrible der deutschen Schauspielerszene. Mit seinem Bühnenprogramm füllt der charismatische Charakterkopf ganze Kirchen. Nun geht der 61-Jährige mit "Ich, Judas" auf Jubiläumstournee . TAG24 sprach mit dem eigenwilligen und markanten Darsteller-Genie über Rituale, Routine, Nischenthemen und Grenzgänger.

Ben Becker (61) füllt mit der Erfolgsinszenierung seit Jahren auserwählte Kirchen. © FacelandCom

TAG24: Sie feiern mit "Judas" ein Jubiläum. Was bedeutet es für Sie, ein solches Projekt über so viele Jahre immer wieder auf die Bühne zu bringen?

Ben Becker: "Ich habe eine große Liebe zu diesem Abend. Wenn mich der Text nicht mehr interessieren würde, hätte ich ihn längst ad acta gelegt. Aber er ist so komplex, dass mir der Spaß daran nicht vergeht. Ich entdecke immer wieder Neues, neue Türen öffnen sich - und genau deshalb bleibt das Stück lebendig. Kein Abend ist wie der andere. Auch wenn die Dramaturgie feststeht, lebt jede Aufführung neu auf. Solange das so ist, bereitet mir das große Freude."

TAG24: Nach zehn Jahren und zahlreichen Aufführungen: Ist da nicht irgendwann Routine drin?

Ben Becker: "Eine gewisse Erfahrung ist natürlich da, aber Routine im eigentlichen Sinne gibt es nicht. Ich habe anderthalb Jahre mit 'Judas' pausiert und jetzt, wo wir wieder mit den Vorbereitungen beginnen, merke ich: Die Nervosität ist immer noch da. Das ist auch gut so. Selbst nach all den Jahren."

TAG24: Haben Sie Rituale, mit denen Sie sich auf einen solchen Abend vorbereiten? Die Performance ist ja sehr intensiv.

Ben Becker: "Eigentlich nicht. Man umarmt vielleicht noch einmal die engsten Mitarbeiter, bekommt einen letzten Schulterklopfer und dann geht der Vorhang auf. Ach, und wenn ich die Kirche betrete, begrüße ich selbstverständlich meinen Freund und Mitstreiter, der über mir ans Kreuz genagelt ist."

TAG24: Sie widmen sich häufig in Solo-Abenden eher ungewöhnlichen, vielleicht auch nischigen Themen. Was reizt Sie an einer Figur wie Judas, die als Inbegriff des Verräters gilt?

Ben Becker: "Ich weiß gar nicht, ob das heute so nischig ist. Die Fragen, die der Abend stellt, sind hochaktuell: Wer trägt Schuld? Wer darf über wen urteilen - und warum? Warum findet so wenig echte Kommunikation und friedliche Auseinandersetzung statt? Diese Themen waren immer relevant und sind es heute vielleicht mehr denn je. Auch wenn die Geschichte über 2000 Jahre alt ist, sind die Fragen nach Verantwortung, Schuld und unserem Umgang miteinander absolut gegenwärtig."