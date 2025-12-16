Zehn Jahre "Ich, Judas": Ben Becker kündigt Tour an

Berlin - Schauspieler und Sänger Ben Becker (60) geht 2026 mit seinem gefeierten Bühnenprogramm "Ich, Judas" auf Jubiläumstour durch Deutschland.

Ben Becker (60) füllt mit der Erfolgsinszenierung seit Jahren auserwählte Kirchen. © FacelandCom

Anlass ist das zehnjährige Bestehen des literarisch-musikalischen Projekts, mit dem Becker seit 2016 bislang vor insgesamt 250.000 Menschen auftrat.

In "Ich, Judas" setzt sich der Schauspieler mit der biblischen Figur des Jesus-Verräters Judas Iskariot auseinander und verbindet gesprochene Texte mit Musik. Das Programm basiert auf dem Monolog von Walter Jens und thematisiert Fragen von Schuld, Verrat und Vergebung. Begleitet wird Becker auch bei der Jubiläumstour von einer Live-Band.

Nach Angaben des Veranstalters sind Auftritte in ausgewählten Kirchen Deutschlands geplant, darunter in Bochum, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Erfurt und Hamburg.

In der Hauptstadt wird Becker am 27. und 27. März im Berliner Dom auftreten, wo er zuletzt im November mit seiner szenischen Lesung "Todesduell" gastierte.