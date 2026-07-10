Ben Zucker ringt nach dem Tod von Bonnie Tyler um Fassung: "Es ist nicht richtig"

Berlin - Schlagerstar Ben Zucker (42) trauert öffentlich um Bonnie Tyler (†75). In einer emotionalen Botschaft beschreibt er, wie prägend die Sängerin für sein Leben und seine Karriere war.

Ben Zucker (42) hat sich auf Instagram mit einem emotionalen Statement gemeldet. © Jens Kalaene/dpa

"Ihr wisst ja, unsere großartige Bonnie Tyler ist von uns gegangen. Ich bin da nicht so gut drin. Ich will einfach nur danke sagen", meldete sich Ben Zucker nach dem Tod der Rocklegende in seiner Instagram-Story bei seinen Fans.

Der Sänger ist sichtlich bewegt, ringt um Fassung und macht deutlich, wie tief ihn der Verlust trifft. Der Tod der Sängerin sei für ihn nur schwer zu begreifen: "Dann denkt man so: Es ist nicht richtig. Verstehe ich nicht."

Besonders emotional wird es, als er über seine Kindheit spricht. "Ich bin mit ihr aufgewachsen. Meine Mama kannte sie schon, als ich noch ein kleiner Bengel war. Bonnie war einfach immer da. Und jetzt ist sie weg."

Für Zucker war Bonnie Tyler weit mehr als nur ein musikalisches Vorbild. "Danke an Bonnie, danke an damals, dass du mit mir den Moment gelebt hast und dass ich durch dich die riesengroße Chance bekommen habe", sagt er und erinnert sich damit an den ersten gemeinsamen Auftritt.