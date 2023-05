Benedict Cumberbatch: Messer-Angreifer bricht bei Hollywood-Star ein und bedroht seine Familie

London - Große Aufregung bei Benedict Cumberbatch (46) und seiner Familie: Ein bewaffneter Mann soll in das Londoner Millionen-Anwesen des Hollywood- Stars eingebrochen sein und den Schauspieler, seine Frau Sophie Hunter (45) und deren drei Söhne bedroht haben!

"So weit kam es zum Glück nie. Benedict und Sophie hatten viele schlaflose Nächte seitdem, sie befürchteten, dass sie erneut ins Visier genommen werden könnten."

Nebenbei soll er immer wieder Drohungen in Richtung von Cumberbatch und dessen Familie geschrien haben. Der Schauspieler und seine Angehörigen befanden sich zum Zeitpunkt der Attacke im Haus.

Der Angreifer: Jack Bissell (35) - der ehemalige Koch eines Luxushotels! Wie die Dailymail berichtete, soll der völlig enthemmte Mann das Eisen-Tor des Grundstückes niedergetreten haben, ehe er sich an der Klingelanlage zu schaffen machte.

Benedict Cumberbatch (46, M.) in"Doctor Strange in the Multiverse of Madness". © Walt Disney Studios

Warum der ehemalige Koch eines Fünf-Sterne-Hotels Cumberbatch und seine Familie ins Visier nahm, blieb unklar. "Die Tatsache, dass es sich um einen gezielten Einbruch handelte, macht es noch beängstigender", sagte die Quelle.

Am Abend des Einbruchs ließ Bissell irgendwann von seinem Vorhaben ab, doch die Polizei entdeckte DNA-Spuren von ihm an der Klingelanlage. Vor einem Gericht wurde er zu einer Strafzahlung von 250 Pfund verurteilt. Außerdem darf er das Gebiet rund um das Cumberbatch-Anwesen wegen einer einstweiligen Verfügung in den nächsten drei Jahren nicht betreten.

"Dotcor Strange"-Star Benedict Cumberbatch hatte das Luxus-Anwesen im Süden Londons im Jahre 2015 erworben. Seitdem lebt der Brite dort mit seiner Familie.