Berlin im Michael Jackson-Fieber: Biopic über King of Pop sorgt für Ausnahmezustand

Berlin - 17 Jahre nach dem Tod von Michael Jackson (†50) richteten sich am Freitag in Berlin erneut alle Blicke auf den unvergessenen King of Pop. Neben zahlreichen deutschen Prominenten ließen sich auch die Hauptdarsteller des neuen Michael-Jackson-Films blicken.

Die Fans erschienen in ikonischen Outfits ihres Idols. © Carsten Koall/dpa

Der Film beleuchtet das bewegte Leben des King of Pop – vom kleinen Ausnahmetalent bei den "Jackson 5" bis hin zum größten Popstar, den die Welt je gesehen hat. Und für die Hauptrolle gibt es eine echte Sensation: Kein Geringerer als sein eigener Neffe Jaafar Jackson (29) schlüpft in die Rolle der Pop-Legende.

Neben Jaafar kamen auch Michaels Brüder Jermaine (71), Jackie (74) und Marlon Jackson (69). Ebenfalls sorgte "Top Gun"-Star Miles Teller (39) für kreischende Fans.

Schon eine halbe Stunde vor dem offiziellen Start herrschte Ausnahmezustand! Die Fans strömten regelrecht in ikonischen Outfits ihres Idols herbei. Insgesamt waren 5000 Gäste zum Uber Platz geladen.

Für Schauspieler Felix von Jascheroff (43) sei dieser Hype absolut gerechtfertigt, wie er gegenüber TAG24 verriet: "Michael Jackson ist meine Inspiration, dass ich Musik mache." Als Kind habe er mit einem kleinen Mikrofon auf seinem Bett gestanden und gedacht, er sei der King of Pop. Sein ultimativer Lieblingssong? "Leave me alone."

Für Sänger Jay Khan (44) war Michael ebenfalls der entscheidende Anstoß, selbst Musik zu machen. "Bei uns zu Hause gab es nie die Option ihn nicht zu mögen. Alle mussten ihn hören - sogar meine Großeltern", gesteht er.