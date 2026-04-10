Berlin im Michael Jackson-Fieber: Biopic über King of Pop sorgt für Ausnahmezustand
Berlin - 17 Jahre nach dem Tod von Michael Jackson (†50) richteten sich am Freitag in Berlin erneut alle Blicke auf den unvergessenen King of Pop. Neben zahlreichen deutschen Prominenten ließen sich auch die Hauptdarsteller des neuen Michael-Jackson-Films blicken.
Der Film beleuchtet das bewegte Leben des King of Pop – vom kleinen Ausnahmetalent bei den "Jackson 5" bis hin zum größten Popstar, den die Welt je gesehen hat. Und für die Hauptrolle gibt es eine echte Sensation: Kein Geringerer als sein eigener Neffe Jaafar Jackson (29) schlüpft in die Rolle der Pop-Legende.
Neben Jaafar kamen auch Michaels Brüder Jermaine (71), Jackie (74) und Marlon Jackson (69). Ebenfalls sorgte "Top Gun"-Star Miles Teller (39) für kreischende Fans.
Schon eine halbe Stunde vor dem offiziellen Start herrschte Ausnahmezustand! Die Fans strömten regelrecht in ikonischen Outfits ihres Idols herbei. Insgesamt waren 5000 Gäste zum Uber Platz geladen.
Für Schauspieler Felix von Jascheroff (43) sei dieser Hype absolut gerechtfertigt, wie er gegenüber TAG24 verriet: "Michael Jackson ist meine Inspiration, dass ich Musik mache." Als Kind habe er mit einem kleinen Mikrofon auf seinem Bett gestanden und gedacht, er sei der King of Pop. Sein ultimativer Lieblingssong? "Leave me alone."
Für Sänger Jay Khan (44) war Michael ebenfalls der entscheidende Anstoß, selbst Musik zu machen. "Bei uns zu Hause gab es nie die Option ihn nicht zu mögen. Alle mussten ihn hören - sogar meine Großeltern", gesteht er.
Fans kommen aus aller Welt nach Berlin
Einer der bekanntesten Michael-Jackson-Imitatoren, Menderes Bağcı (41), bewundert Jackson nicht nur als Person, sondern vor allem seine Musik und sein außergewöhnliches Talent, stets die richtigen Töne zu treffen. Seine Lieblingslieder? "Definitiv Beat it und Love never felt so good", erklärt der ehemalige "DSDS"-Kandidat.
Neben den Stars sind auch Fans aus mehr als 60 Ländern für die Weltpremiere angereist. Sabine (56) und ihre Tochter seien rund vier Stunden gefahren, um ihre Idole zu sehen. "Ich bin mit den Jackson 5 aufgewachsen. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie ein Mal in meinem Leben in echt sehen kann. Ich bin total aufgeregt", so die Mutter.
Als der Trailer des Films im November veröffentlicht wurde, erzielte er innerhalb von 24 Stunden über 116 Millionen Aufrufe - mehr als jeder Trailer für ein Musiker-Biopic zuvor.
Wer nun den King of Pop auf der großen Leinwand erleben möchte, kann den Film ab dem 22. April bundesweit in den Kinos sehen.
Titelfoto: Carsten Koall/dpa