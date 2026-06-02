Jolina Mennen bricht Schweigen: Ex-Dschungelcamperin führte heimliche Beziehung

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In ihrem Podcast offenbart Jolina Mennen, dass sie bis vor Kurzem zwei Jahre lang eine heimliche Beziehung geführt hat. Seit einem Monat ist sie wieder single.

Von Jana Steger

Bremen - Rund drei Jahre nach dem Liebes-Aus mit ihrem Ex-Mann Florian überrascht die ehemalige Dschungelcamperin Jolina Mennen mit einem emotionalen Geständnis: Die 33-Jährige war die vergangenen zwei Jahre heimlich vergeben!

Jolina Mennen (33) führte in den vorigen zwei Jahren eine heimliche Beziehung und spricht nun in ihrem Podcast darüber.
Jolina Mennen (33) führte in den vorigen zwei Jahren eine heimliche Beziehung und spricht nun in ihrem Podcast darüber.  © Screenshot Instagram/Jolinamennen

Doch auch diese Beziehung ist inzwischen wieder vorbei. Seit einem Monat ist die Influencerin nun single. In der ersten Folge ihres Podcasts "Prise Chili" bricht Mennen unter Tränen ihr Schweigen.

"Ich habe etwas bewusst nicht mit euch geteilt und das ist die Tatsache, dass ich die letzten zwei Jahre in einer Beziehung war, in einer so unglaublich wunderschönen Beziehung", offenbart sie direkt zu Beginn.

Nach einer schweren Zeit habe ihr der neue Partner geholfen, wieder zu sich selbst zu finden: "Ich habe nach einer sehr, sehr, sehr schweren Zeit mein Lachen wiedergefunden. Ich habe mich wiedergefunden."

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Bereits im März 2023 hatten Mennen und Florian nach fast zehn Jahren Ehe ihre Trennung öffentlich gemacht. Die Erfahrungen mit ihrer öffentlichen Beziehung hätten sie jedoch geprägt. Deshalb entschied sie sich bewusst dafür, ihre neue Liebe aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Es sei für sie "eine schöne Abwechslung" gewesen, etwas zu haben, "was so meins ist". Gleichzeitig betont sie, dass sie nicht auf ihren Beziehungsstatus reduziert werden wolle: "Ich möchte mehr sein als mein Beziehungsstatus. Ich möchte als Jolina genug sein."

Doch das private Glück hielt nicht für immer. Wie Mennen im Podcast erzählt, liegt die Trennung erst einen Monat zurück und die Folgen treffen sie bis heute. Schon nach wenigen Minuten wird die Influencerin von ihren Emotionen überwältigt.

Die Influencerin und ihr Florian gingen damals nach eigenen Angaben im Guten auseinander.
Die Influencerin und ihr Florian gingen damals nach eigenen Angaben im Guten auseinander.  © Screenshots Instagram/jolinamennen, florianmennen (Bildmontage)

Jolina Mennen: Deshalb macht die Influencerin ihre heimliche Liebe erst jetzt öffentlich

Die Influencerin ist seit einem Monat wieder single.
Die Influencerin ist seit einem Monat wieder single.  © Screenshot Instagram/Jolinamennen

"Für mich hat sich dieser Moment angefühlt, als wär ein Teil von mir gestorben. Als hätte ich jegliche Hoffnung auf ein morgen verloren und als wäre es mir auch egal, ob es ein Morgen gibt", schildert sie mit zitternder Stimme die schmerzhafte Trennung.

Dass sie ihre heimliche Liebe erst jetzt öffentlich macht, erklärt die 33-Jährige mit dem Wunsch nach einem kompletten Neuanfang. "Ich habe die letzten zwei Jahre meine Beziehung zu meinem absoluten Lebensmittelpunkt gemacht und der ist jetzt weg."

Ihr Ex-Partner habe ihr "aus der dunkelsten Zeit" geholfen. Er habe ihr gezeigt, "dass es einen Grund gibt, um weiterzumachen, und [dass] das Leben so etwas Besonderes ist". Für ihn habe sie gesund werden und ihr Leben nicht länger "wegschmeißen" wollen. In der Vergangenheit hatte die Influencerin immer wieder mit psychischen Problemen zu kämpfen.

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Trotz ihrer Offenheit zieht die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin bei einem Punkt eine klare Grenze: Die Identität ihres Ex-Partners bleibt geheim. Von Anfang an habe er sich nämlich bewusst gegen ein Leben in der Öffentlichkeit entschieden. "Ich bitte auch jeden, der diesen Podcast hört, inständigst, die Privatsphäre meines Ex zu respektieren", appelliert sie an ihre Community.

Besonders wichtig ist ihr dabei eine Klarstellung: Er sei stets ihr "größter Cheerleader" gewesen. Umso wichtiger sei es für Mennen heute, seine Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte zu schützen.

Titelfoto: Screenshot Instagram/Jolinamennen

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