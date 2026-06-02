Jolina Mennen bricht Schweigen: Ex-Dschungelcamperin führte heimliche Beziehung

Bremen - Rund drei Jahre nach dem Liebes-Aus mit ihrem Ex-Mann Florian überrascht die ehemalige Dschungelcamperin Jolina Mennen mit einem emotionalen Geständnis: Die 33-Jährige war die vergangenen zwei Jahre heimlich vergeben!

Jolina Mennen (33) führte in den vorigen zwei Jahren eine heimliche Beziehung und spricht nun in ihrem Podcast darüber. © Screenshot Instagram/Jolinamennen

Doch auch diese Beziehung ist inzwischen wieder vorbei. Seit einem Monat ist die Influencerin nun single. In der ersten Folge ihres Podcasts "Prise Chili" bricht Mennen unter Tränen ihr Schweigen.

"Ich habe etwas bewusst nicht mit euch geteilt und das ist die Tatsache, dass ich die letzten zwei Jahre in einer Beziehung war, in einer so unglaublich wunderschönen Beziehung", offenbart sie direkt zu Beginn.

Nach einer schweren Zeit habe ihr der neue Partner geholfen, wieder zu sich selbst zu finden: "Ich habe nach einer sehr, sehr, sehr schweren Zeit mein Lachen wiedergefunden. Ich habe mich wiedergefunden."

Bereits im März 2023 hatten Mennen und Florian nach fast zehn Jahren Ehe ihre Trennung öffentlich gemacht. Die Erfahrungen mit ihrer öffentlichen Beziehung hätten sie jedoch geprägt. Deshalb entschied sie sich bewusst dafür, ihre neue Liebe aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Es sei für sie "eine schöne Abwechslung" gewesen, etwas zu haben, "was so meins ist". Gleichzeitig betont sie, dass sie nicht auf ihren Beziehungsstatus reduziert werden wolle: "Ich möchte mehr sein als mein Beziehungsstatus. Ich möchte als Jolina genug sein."

Doch das private Glück hielt nicht für immer. Wie Mennen im Podcast erzählt, liegt die Trennung erst einen Monat zurück und die Folgen treffen sie bis heute. Schon nach wenigen Minuten wird die Influencerin von ihren Emotionen überwältigt.