Fans erheben nach Liebes-Aus üblen Vorwurf: Jetzt reden Coupleontour Tacheles

Berlin - Das wollen sie nicht auf sich sitzen lassen! Ina (28) und Vanessa (27), besser bekannt als "Coupleontour", gaben am Freitag ihre Trennung bekannt . Nun haben sie auf Fan-Kritik reagiert.

Vanessa (27, l.) und Ina (28) beteuern, dass es keinen Rosenkrieg geben wird und sie als Eltern für ihre Tochter da sein wollen. © Screenshot/Instagram/coupleontour (Bildmontage)

Der Zankapfel: Die Webanhänger werfen ihren Idolen berechnendes Verhalten vor, weil sie nur proportioniert mit Details zum Liebes-Aus herausrückten.

Die Fans vermuten, dass "Coupleontour" auf hohe Klickzahlen aus sind und mit der Häppchen-Strategie mehr Abonnenten bekommen wollen.

Schon vor einiger Zeit hätten die beiden immer wieder eine Trennung in Beiträgen in den sozialen Medien angedeutet, so die User. Es sei eine Taktik gewesen, die Nutzer bei der Stange zu halten, lautet der Vorwurf.

Am heutigen Sonntag veröffentlichten die Netz-Bekanntheiten dann einen dreiminütigen Clip auf Instagram und ein längeres Video auf YouTube, in dem sie auf die turbulenten Monate zurückblicken.

Eine Paartherapie, erzählen sie, hätte nicht gefruchtet, und so blieb nur die Erkenntnis: Der Liebes-Ofen ist aus, sie sehen sich nur noch als Freunde.