Beruflich im Allgäu, doch wo sind die Kinder? Anna Hofbauer reagiert auf Nachfragen

Füssen (Allgäu) - Nachdem Anna Hofbauer (37) ihre Karriere als Ginny Potter in Hamburg beendet hatte, zog sie nicht nur mit Mann und Kindern nach Berlin , sondern sicherte sich auch direkt den nächsten Musical-Job. Allerdings nicht in der Hauptstadt. Die einen feiern die berufstätige Mama, andere bezeichnet sie als "Rabenmutter".

Um Job-Wünschen nachgehen zu können, teilt sich Musical-Darstellerin Anna Hofbauer (37) die Erziehung mit ihrem Mann Marc Barthel (36) gerecht auf. © Screenshot Instagram/anna_hofbauer.official

Inzwischen ein eher seltener Anblick: Die ehemalige "Bachelorette" meldet sich persönlich in ihrer Instagram-Story zu Wort.

Der Grund: Zum einen, um danke zu sagen, an alle die, die ihr zu ihrer Leistung in der Hauptrolle als Johanna im Musical "Die Päpstin" zu gratulieren. Für 37-Jährige ist es bereits das zweite Mal, dass sie in diese Rolle schlüpfen darf.

Zum anderen eine kleine Verteidigung gegenüber all denen, die ihr vorwerfen, eine "Rabenmutter" zu sein, da sie sich wegen ihres Jobs für rund einen Monat ohne die Kinder in Füssen und nicht in Berlin aufhalte.

"Meine Kinder, denen habe ich einfach eine Lunchbox gepackt. Die habe ich in Berlin sitzen lassen, alleine. Die sind jetzt, finde ich, auch alt genug. Mit drei und sechs kann man sich auch schon irgendwie selber über die Runden bringen", konterte die Schauspielerin die in ihren Augen absurden Nachfragen auf ironische Art.

Natürlich habe sie ihre beiden Sprösslinge nicht einfach irgendwo alleine gelassen: "Also was soll das? Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich bin auch keine Rabenmutter. Ich bin einfach nur eine Frau, die ihre Arbeit liebt", so ihre Ansage.