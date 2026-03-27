Besoffen am Steuer? Golfstar Tiger Woods in schweren Autounfall verwickelt und festgenommen!
Von Khang Mischke, Anna Ringle, Emelie Herrmann
Jupiter Island (USA) - Golfstar Tiger Woods ist laut US-Medienberichten in einen Autounfall verwickelt worden. Kurz darauf wurde er festgenommen!
Das Fahrzeug überschlug sich am Freitagnachmittag (Ortszeit) in der Stadt Jupiter Island im Bundesstaat Florida, wie unter anderem ABC News und NBC News unter Berufung auf das örtliche Sheriff-Büro berichteten.
Zum Gesundheitszustand von Woods gab es zunächst keine Informationen. Allerdings soll der Golf-Star unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer gesessen haben, wie BBC berichtet. Im Zuge dessen wurde er festgenommen.
Der US-Amerikaner war bereits im Februar 2021 in Los Angeles mit dem Auto von der Straße abgekommen, hatte sich mehrfach überschlagen und dabei komplizierte Brüche am Bein erlitten.
Er lag drei Wochen im Krankenhaus und danach nach eigenen Angaben weitere drei Monate in einem Krankenbett bei sich zu Hause in Florida.
Zuletzt hieß es in Berichten, der 50-jährige Woods könnte beim ab dem 9. April stattfindenden US-Masters in Augusta sein Comeback feiern.
Erstmeldung: 27. März, 21.26 Uhr; zuletzt aktualisiert: 22.25 Uhr
Titelfoto: Jeff Roberson/=03386977#4=/dpa