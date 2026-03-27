Besoffen am Steuer? Golfstar Tiger Woods in schweren Autounfall verwickelt und festgenommen!

Jupiter Island (USA) - Golfstar Tiger Woods ist laut US-Medienberichten in einen Autounfall verwickelt worden. Kurz darauf wurde er festgenommen!

Golfstar Tiger Woods soll einen Unfall gehabt haben. Das Auto, in dem er saß, soll sich überschlagen haben. © Jeff Roberson/=03386977#4=/dpa^^

Das Fahrzeug überschlug sich am Freitagnachmittag (Ortszeit) in der Stadt Jupiter Island im Bundesstaat Florida, wie unter anderem ABC News und NBC News unter Berufung auf das örtliche Sheriff-Büro berichteten.

Zum Gesundheitszustand von Woods gab es zunächst keine Informationen. Allerdings soll der Golf-Star unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer gesessen haben, wie BBC berichtet. Im Zuge dessen wurde er festgenommen.

Der US-Amerikaner war bereits im Februar 2021 in Los Angeles mit dem Auto von der Straße abgekommen, hatte sich mehrfach überschlagen und dabei komplizierte Brüche am Bein erlitten.

Er lag drei Wochen im Krankenhaus und danach nach eigenen Angaben weitere drei Monate in einem Krankenbett bei sich zu Hause in Florida.