Ben Becker mit "Ich, Judas" auf der Bühne: "Mir ging es heute den ganzen Tag so schlecht"

Ben Becker (61) füllt mit der Erfolgsinszenierung "Ich, Judas" seit Jahren auserwählte Kirchen. © FacelandCom

Der Andrang war groß, Menschen schoben sich durch die Gänge im Halbdunkel. Eine Frau neben mir auf der Holzbank tippte 20 Uhr auf ihre Uhr (analog), sprach von Künstler. Es ging um Pünktlichkeit, später würde Becker sagen, er habe etwas Muffensausen gehabt.

Dann wurde das Licht gedämpft. Eine Stimme, tief, drängend, anklagend, erhob sich. Es war der Beginn der Lesung zwischen Theater, Predigt und Selbstoffenbarung. Becker stand im weißen Leinenanzug am Pult, umgeben von Gold, Prunk, Marmor und Kerzenständern. Er las zunächst aus dem Matthäus-Evangelium.

Das Programm des Ausnahmetalents basiert ferner auf zwei zentralen Texten: dem Roman "Judas" von Amos Oz (1939-2018) und der "Ich, ein Jud. Verteidigungsrede des Judas Ischariot" von Walter Jens (1923-2003). Beide eint ein radikaler Perspektivwechsel: Judas nicht als Verräter, sondern als notwendiger Teil der Heilsgeschichte. Vielleicht sogar als ihr eigentlicher Vollstrecker.

Seit der Premiere 2015 im Berliner Dom hat sich die Inszenierung zu einem regelrechten Dauererfolg entwickelt, mit Hunderttausenden Zuschauern und ausverkauften Kirchenräumen bundesweit. Beckers Spiel als Jünger Jesu war radikal körperlich und emotional. Er schrie, flüsterte, taumelte, durchmaß den Altarraum. Der Saal mit seinen rund 1400 Sitzplätzen war ausgebucht. Eine Frau brachte vorausschauend ein Fernglas mit.

Bildschirme gab es nicht, was auch der Monumentalität des Ausdrucks hinderlich gewesen wäre. Allerdings: Die Akustik des Doms machte der Performanz einen Abbruch.