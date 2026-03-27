Taylor Lautner und Taylor Lautner werden erstmals Eltern! Fans "wissen" schon jetzt den Babynamen
Los Angeles - (Kalifornien, USA) - Zuckersüße Neuigkeiten bei Taylor Lautner (34) und seiner Frau Taylor Lautner (29, ehemals Dome): Das Ehepaar erwartet sein erstes Kind!
Das gaben der "Twilight"-Star und seine Namensvetterin auf Instagram bekannt. Auf den vier veröffentlichten Bildern posiert das Hollywood-Pärchen mitten im grünen Gras und hält stolz ein Ultraschallbild in die Kamera. Auf dem ersten Foto küsst der 34-Jährige ganz zärtlich den wachsenden Babybauch seiner Liebsten.
Doch nicht nur die Nachricht, dass die beiden ihren ersten Nachwuchs erwarten, lässt die Follower ausrasten. Mit der Bildunterschrift "Was ist besser als zwei Taylor Lautners?" sorgt das Paar für heiße Diskussionen um den künftigen Namen des Ungeborenen!
Viele Fans glauben nämlich, dass die werdenden Eltern ihr Kind höchstwahrscheinlich auch "Taylor" nennen könnten. "Gratulation Tay und Tay! Ich kann es kaum erwarten Baby Tay zu treffen", schreibt beispielsweise US-Moderatorin und Schauspielerin Erin Lim Rhodes (34).
Ob das Baby wirklich den gleichen Vor- und Nachnamen seiner Eltern tragen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Wenn es nach den Fans geht, ist die Sache allerdings glasklar.
Mit Ultraschallbild: Paar gibt süße Babynews auf Instagram bekannt
Taylor Lautners Frau trägt seit Hochzeit gleichen Vor- und Nachnamen
Taylor Lautner und seine Frau machten 2018 ihre Beziehung öffentlich. Im November heirateten die beiden ganz romantisch in Kalifornien. Die 29-Jährige nahm nach der Hochzeit den Nachnamen ihres Gatten an und heißt seitdem ebenfalls Taylor Lautner.
Schon damals scherzten Fans über einen potenziell gleichen Vor- und Nachnamen, als Lautner 2009 mit Mega-Star Taylor Swift (36) zusammen war. Die Illusion zerbrach vorerst, als die beiden wenig später ihre Trennung bekannt gaben.
Titelfoto: Collage: Britta Pedersen/dpa & Screenshot/Instagram/@taylorlautner