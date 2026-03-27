Taylor Lautner und Taylor Lautner werden erstmals Eltern! Fans "wissen" schon jetzt den Babynamen

Los Angeles - (Kalifornien, USA) - Zuckersüße Neuigkeiten bei Taylor Lautner (34) und seiner Frau Taylor Lautner (29, ehemals Dome): Das Ehepaar erwartet sein erstes Kind!

Taylor Lautner (34) wird zum ersten Mal Vater. © Britta Pedersen/dpa

Das gaben der "Twilight"-Star und seine Namensvetterin auf Instagram bekannt. Auf den vier veröffentlichten Bildern posiert das Hollywood-Pärchen mitten im grünen Gras und hält stolz ein Ultraschallbild in die Kamera. Auf dem ersten Foto küsst der 34-Jährige ganz zärtlich den wachsenden Babybauch seiner Liebsten.

Doch nicht nur die Nachricht, dass die beiden ihren ersten Nachwuchs erwarten, lässt die Follower ausrasten. Mit der Bildunterschrift "Was ist besser als zwei Taylor Lautners?" sorgt das Paar für heiße Diskussionen um den künftigen Namen des Ungeborenen!

Viele Fans glauben nämlich, dass die werdenden Eltern ihr Kind höchstwahrscheinlich auch "Taylor" nennen könnten. "Gratulation Tay und Tay! Ich kann es kaum erwarten Baby Tay zu treffen", schreibt beispielsweise US-Moderatorin und Schauspielerin Erin Lim Rhodes (34).

Ob das Baby wirklich den gleichen Vor- und Nachnamen seiner Eltern tragen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Wenn es nach den Fans geht, ist die Sache allerdings glasklar.