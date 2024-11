Best-of "Bambi": Promi-Auflauf mit Robbie Williams, Kevin Costner und Shirin David

Kroos wiederum sagte, er habe als 13-Jähriger das berühmte Konzert von Robbie Williams "Live at Knebworth" in England besucht und sei seitdem ein Fan.

Der Fußball-Fan Williams freute sich, dann den "Bambi" in der Kategorie Sport an den früheren Nationalspieler Toni Kroos verleihen zu dürfen. Der Brite listete die 34 Titel auf, die Kroos gewann und bezeichnete das Spiel des früheren Real-Madrid-Stars als magisch.

Lars Eidinger (48) bekam den "Bambi" in der Kategorie bester Schauspieler für das Drama "Sterben". © Felix Hörhager/dpa

Stille Momente gehören auch zur "Bambi"-Gala: Für einen solchen sorgte Lars Eidinger (48), Gewinner in der Kategorie bester Schauspieler für das Drama "Sterben". Er wählte nachdenkliche Worte angesichts der politischen Lage mit Kriegen und Umwälzungen.

"Kann man in solchen Zeiten Feste feiern?", fragte er. "Heute war es das erste Mal so, dass ich dachte, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an." Eidinger zitierte ein Gedicht von Bertolt Brecht, "Die Nachgeborenen": "Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten".



Als die hochbetagte Holocaust-Überlebende Margot Friedländer auf die Bühne kam, erhoben sich die Gäste applaudierend - der wohl berührendste Moment. "Seid Menschen!", sagte die 103-Jährige. Lächelnd herzte sie das goldene Reh, das ihr in der Kategorie Mut verliehen wurde.

Auch mit 103 Jahren werde Margot Friedländer nicht müde, immer wieder auf das Verbindende zwischen den Menschen hinzuweisen, etwa bei ihren Besuchen in Schulen und Bildungseinrichtungen, sagte Laudatorin Sophie von der Tann (33), ARD-Korrespondentin für Israel und die palästinensischen Gebiete. Sie zitierte die Preisträgerin: "Es gibt kein christliches, muslimisches oder jüdisches Blut. Es gibt nur Menschenblut."

Der "Bambi" wird seit 1948 verliehen. Das Schaulaufen auf dem Roten Teppich und die Preisverleihung selbst wurden von Prime Video übertragen.