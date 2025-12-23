Bestseller-Autor Sebastian Fitzek verschenkt am liebsten Bücher: Doch es gibt ein Problem
Von Christine Cornelius
Berlin - Besteller-Autor Sebastian Fitzek (54) verschenkt zu Weihnachten am liebsten Bücher – stößt damit aber auf wenig Begeisterung.
"Das Problem ist bloß, dass immer alle denken, ich krieg' die Bücher kostenlos von den Verlagen zugeschickt, und dann freuen die sich gar nicht", erzählte der 54-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.
Viele würden dann denken: "'Der Fitzek gibt die ollen Kamellen weiter, die er selbst nicht lesen will' – was gar nicht stimmt", fuhr der Berliner fort.
Er bekomme auch am liebsten selbst Bücher geschenkt. "Aber auch das wird mir nicht mehr vergönnt, weil alle denken: 'Er kriegt ja die Bücher kostenlos, also kaufen wir ihm die nicht, die hat er ja schon.'"
Fitzek gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Thrillerautoren. Gerade war bekannt geworden, dass erneut ein Fitzek-Buch in den Literatur-Jahrescharts vorn liegt: "Der Nachbar" ist nach Angaben von Media Control das meistgelesene gebundene Buch des Jahres 2025.
Titelfoto: Britta Pedersen/dpa