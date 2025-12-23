Bestseller-Autor Sebastian Fitzek verschenkt am liebsten Bücher: Doch es gibt ein Problem

Berlin - Besteller-Autor Sebastian Fitzek (54) verschenkt zu Weihnachten am liebsten Bücher – stößt damit aber auf wenig Begeisterung.

Thriller-Autor Sebastian Fitzek (54) verschenkt und bekommt gerne Bücher. © Britta Pedersen/dpa

"Das Problem ist bloß, dass immer alle denken, ich krieg' die Bücher kostenlos von den Verlagen zugeschickt, und dann freuen die sich gar nicht", erzählte der 54-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Viele würden dann denken: "'Der Fitzek gibt die ollen Kamellen weiter, die er selbst nicht lesen will' – was gar nicht stimmt", fuhr der Berliner fort.

Er bekomme auch am liebsten selbst Bücher geschenkt. "Aber auch das wird mir nicht mehr vergönnt, weil alle denken: 'Er kriegt ja die Bücher kostenlos, also kaufen wir ihm die nicht, die hat er ja schon.'"