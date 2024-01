"Beverly Hills, 90210"-Star David Gail stirbt mit nur 58 Jahren!

David Gail (†58) spielte den Stuart Carson in der US-Serie "Beverly Hills, 90210". © IMAGO / Everett Collection

Die Todesnachricht gab die Schwester des sympathischen Schauspielers auf Instagram bekannt.

"Es gab kaum einen Tag in meinem Leben, an dem du nicht an meiner Seite warst, warst immer mein Flügelmann, immer mein bester Freund, bereit, sich allem zu stellen [...]", schrieb Katie Colmenares in einem emotionalen Beitrag.

Dazu postete sie ein Bild, auf dem Gail und seine Schwester eng umschlungen auf einer Veranda eines Hauses stehen. "Mein Herz, du wunderschöner, liebender, erstaunlicher, kämpferischer Mensch, ich vermisse dich jede Sekunde eines jeden Tages, es wird nie wieder so einen Tag geben", heißt es weiter.

Gail spielte von 1991 bis 1994 in "Beverly Hills, 90210" den Verlobten von Brenda Walsh (gespielt von Shannen Doherty, 52) Stuart Carson. Darüber hinaus erlangte er Bekanntheit durch seine Rolle als Dean Collins in der Dramaserie "Savannah" sowie als Dr. Joe Scanlon in der Ärzteserie "Port Charles". Zudem hatte Gail kurze Auftritte in Kultserien wie "Mord ist ihr Hobby" und "Matlock".