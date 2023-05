Beyoncé reagiert auf Tod von Tina Turner, Fans beschimpfen sie: "Respektlos!"

Paris - Nach dem Tod von Musik-Legende Tina Turner ( †83) trauern Fans, Freunde und Kollegen um die "Queen of Rock 'n' Roll". Superstar Beyoncé (41) zollte ihr jetzt im Netz und bei einem Konzert Tribut, was bei vielen Fans gar nicht gut ankam.

"Meine geliebte Königin. Ich liebe dich unendlich. Ich bin so dankbar für deine Inspiration und dafür, wie du den Weg geebnet hast. Du bist Stärke und Unverwüstlichkeit. Du bist der Inbegriff von Kraft und Leidenschaft", ist dort zu lesen.

Für einen Moment unterbrach die Pop-Diva ihre Performance und erinnerte mit bewegenden Abschiedsworten an ihre verstorbene Kollegin Tina Turner, mit der sie 2008 bei der Verleihung der "Grammy Awards" in Los Angeles selbst auf der Bühne gestanden hatte.

"Schreit, damit sie eure Liebe spüren kann", rief Beyoncé ihrem Publikum am Freitagabend auf den Rängen des ausverkauften Stade de France in Paris zu.

KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Beyoncé (41) und ihr Ehemann Jay-Z (53) müssen herbe Kritik von ihren Fans einstecken. © Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Worte, die vielen Fans sauer aufzustoßen scheinen - und das wegen eines Songs von Beyoncés Ehemann Jay-Z (53), den die Pop-Queen 2013 gemeinsam mit ihm veröffentlicht hatte.



In dem Track "Drunk In Love" spielt der Rapper auf Tina Turners Beziehung zu ihrem ersten Mann Ike Turner (†76) an, indem er die Zeilen rappt:

"Ich bin Ike Turner, dreh auf, Baby, nein, ich spiele nicht. Jetzt gibt es den Kuchen, Anna Mae. Ich sagte, iss den Kuchen, Anna Mae."

Tina Turner, die mit bürgerlichem Namen Anna Mae Bullock hieß, wurde von ihrem ersten Ehemann misshandelt.

Wie unter anderem die New York Post berichtete, nimmt die Textzeile Bezug auf einen Restaurantbesuch des Paares, bei dem Ike seiner Frau wütend ein Stück Kuchen ins Gesicht gedrückt und gesagt haben soll: "Iss den Kuchen, Anna Mae."