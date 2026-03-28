Bianca Heinicke teilt unschöne News: Steht "Let's Dance"-Auftritt auf der Kippe?
Köln - Eine Erkältung ist das Horror-Szenario, vor dem sich alle "Let's Dance"-Kandidaten fürchten. In dieser Woche traf es Bianca Heinicke. Ist ihr Auftritt in Show vier in Gefahr?
Mit einem Instagram-Post vom heimischen Sofa sorgte der YouTube-Superstar jüngst für großen Kummer bei seinen rund 7,9 Millionen Followern. Denn die 33-Jährige hatte beunruhigende Nachrichten im Gepäck.
"Mich hat's voll erwischt", schrieb Bianca zu einem Selfie, das sie sichtlich angeschlagen beim Frühstück zeigt. Ihre gesundheitliche Misere untermauerte die Ex-Blondine natürlich auch noch mit passenden kranken Emojis.
Zu ihrem großen Glück findet die nächste Ausgabe aufgrund der Verschiebung durch das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Schweiz nicht wie sonst am Freitagabend, sondern erst am Sonntag zur Primetime statt.
Noch ist allerdings völlig unklar, ob die Gründerin von "BibisBeautyPalace" dann in Topform ihr Können aufs gebohnerte Parkett zaubern kann. Immerhin hat sie so jetzt zwei Tage mehr Zeit als üblich, um gesund zu werden und sich zu erholen.
"Let's Dance" am Sonntagabend: Promis müssen erstmals zweimal ran!
Von einem kompletten Ausfall ist bislang noch nicht die Rede gewesen, zumal es auch einen eindeutigen Hoffnungsschwimmer zu vermelden gibt. Wie ein Beitrag von ihrem Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (38) beweist, trainiert Bianca bereits wieder.
Gemeinsam wollen die beiden einen Slowfox zu "I Want To Be Loved By You" von Marilyn Monroe (†36) präsentieren. Ein Tanz, der absolute Präzision und Leichtigkeit erfordert - also auch viel Übung. Wie gut wird Bianca den Rückschlag wegstecken können? Und reicht am Ende überhaupt die Kraft?
Vor allem Letzteres könnte an diesem Abend zum entscheidenden Faktor werden, denn in der vierten Liveshow müssen die Promis erstmals in dieser Staffel gleich zwei Tänze performen. Das Ganze steht diesmal unter dem Motto "Idols Night".
Beim zweiten Auftritt handelt es sich übrigens um einen echten "Let's Dance"-Klassiker: Das "Girls vs. Boys"-Duell steht an - und dabei müssen die Promis in diesem Jahr ohne ihre Profis aufs Parkett!
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa