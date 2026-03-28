Bianca Heinicke teilt unschöne News: Steht "Let's Dance"-Auftritt auf der Kippe?

Köln - Eine Erkältung ist das Horror-Szenario, vor dem sich alle " Let's Dance "-Kandidaten fürchten. In dieser Woche traf es Bianca Heinicke . Ist ihr Auftritt in Show vier in Gefahr?

"Let's Dance"-Teilnehmerin Bianca Heinicke (33) wurde in dieser Woche von einer Erkältung ausgebremst. © Bildmontage: Instagram/biancaheinicke (Screenshot)

Mit einem Instagram-Post vom heimischen Sofa sorgte der YouTube-Superstar jüngst für großen Kummer bei seinen rund 7,9 Millionen Followern. Denn die 33-Jährige hatte beunruhigende Nachrichten im Gepäck.

"Mich hat's voll erwischt", schrieb Bianca zu einem Selfie, das sie sichtlich angeschlagen beim Frühstück zeigt. Ihre gesundheitliche Misere untermauerte die Ex-Blondine natürlich auch noch mit passenden kranken Emojis.

Zu ihrem großen Glück findet die nächste Ausgabe aufgrund der Verschiebung durch das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Schweiz nicht wie sonst am Freitagabend, sondern erst am Sonntag zur Primetime statt.

Noch ist allerdings völlig unklar, ob die Gründerin von "BibisBeautyPalace" dann in Topform ihr Können aufs gebohnerte Parkett zaubern kann. Immerhin hat sie so jetzt zwei Tage mehr Zeit als üblich, um gesund zu werden und sich zu erholen.