Weitere Kinder mit neuem Partner? Internet-Star Bianca Heinicke lässt aufhorchen

Es gibt eine Frage, die vielen Fans von Bianca Heinicke auf der Zunge brennt. Kann sie sich weitere Kinder vorstellen? Jetzt hat sie sich dazu geäußert.

Aachen - Lange Zeit war es still um Bianca Heinicke, doch inzwischen sorgt die 32-Jährige wieder für Furore. Eine Frage, die vielen Fans auf der Zunge brennt: Kann sich die Star-Influencerin noch weitere Kinder vorstellen?

Bianca Heinicke (32) kann sich weitere Kinder mit ihrem Partner Timothy Hill (30) vorstellen.
Denn mit ihrem Ex-Mann Julian Claßen (32), mit dem sie von 2009 bis 2022 liiert und bis 2024 noch verheiratet war, hat sie die beiden gemeinsamen Sprösslinge Lio (7) und Emily (5).

Inzwischen ist "Bibi" aber neu vergeben. Im Sommer 2024 hat die 32-Jährige die Beziehung zu ihrem Partner Timothy Hill (30) öffentlich gemacht.

Und wenn sie über den Mann an ihrer Seite spricht, gerät Bianca ins Schwärmen. "Ich bin ganz verliebt – nach dreieinhalb Jahren noch", gesteht die Internet-Bekanntheit im Twitch-Livestream bei Rezo (33).

Es gibt aber ein Thema, das den YouTube-Star, der durch politische Äußerungen Bekanntheit erlangt hat, brennend interessiert. Und zwar, ob sie sich vorstellen könne, nochmals Kinder zu bekommen.

"Es ist kein abgeschlossenes Thema in meinem Kopf", verrät "Bibi" auf Nachfrage.

Bianca Heinicke und Timothy Hill gehen die Familienplanung entspannt an

Seit dreieinhalb Jahren ist der YouTube-Star inzwischen mit dem 30-Jährigen zusammen.
Aber das Paar fühlt sich nicht unter Druck gesetzt - ganz im Gegenteil, die beiden sehen die Familienplanung ganz entspannt.

"Es ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen, wir wollen jetzt sofort Kinder oder es muss unbedingt passieren", macht die Buchautorin, deren erstes Werk am 3. Februar erscheint, klar.

Allerdings wisse sie - genauso wie ihr Lebensgefährte Timothy - dass Kinder natürlich auch Stress bedeuten. Dennoch sei das Kapitel noch ganz offen.

Bevor aber die Rede von Kindern ist, wird "Bibi" erstmal ihre Tanzkünste präsentieren. Denn ab dem 27. Februar wird die Internet-Bekanntheit in der 19. Staffel von "Let's Dance" zu sehen sein.

Die 32-Jährige wurde kürzlich als letzte Kandidatin vom Kölner Privatsender RTL bestätigt.

