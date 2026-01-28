Weitere Kinder mit neuem Partner? Internet-Star Bianca Heinicke lässt aufhorchen

Aachen - Lange Zeit war es still um Bianca Heinicke , doch inzwischen sorgt die 32-Jährige wieder für Furore. Eine Frage, die vielen Fans auf der Zunge brennt: Kann sich die Star-Influencerin noch weitere Kinder vorstellen?

Bianca Heinicke (32) kann sich weitere Kinder mit ihrem Partner Timothy Hill (30) vorstellen. © IMAGO / Gartner

Denn mit ihrem Ex-Mann Julian Claßen (32), mit dem sie von 2009 bis 2022 liiert und bis 2024 noch verheiratet war, hat sie die beiden gemeinsamen Sprösslinge Lio (7) und Emily (5).

Inzwischen ist "Bibi" aber neu vergeben. Im Sommer 2024 hat die 32-Jährige die Beziehung zu ihrem Partner Timothy Hill (30) öffentlich gemacht.

Und wenn sie über den Mann an ihrer Seite spricht, gerät Bianca ins Schwärmen. "Ich bin ganz verliebt – nach dreieinhalb Jahren noch", gesteht die Internet-Bekanntheit im Twitch-Livestream bei Rezo (33).

Es gibt aber ein Thema, das den YouTube-Star, der durch politische Äußerungen Bekanntheit erlangt hat, brennend interessiert. Und zwar, ob sie sich vorstellen könne, nochmals Kinder zu bekommen.

"Es ist kein abgeschlossenes Thema in meinem Kopf", verrät "Bibi" auf Nachfrage.