Zwei Rauswürfe in 14 Tagen: Das sagt Bianca Heinicke zu "Let's Dance"-Pleite

Köln - Binnen 14 Tagen gaben die Zuschauer ihr gleich zweimal den Laufpass: Im RTL-Interview bezog Bianca "Bibi" Heinicke (33) gleich mal Stellung zu ihrem bitteren " Let's Dance "-Schicksal.

Für Bianca "Bibi" Heinicke (33) und ihren Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (38) riefen nicht genügend Zuschauer an: Ihre "Let's Dance"-Reise ist beendet. © Rolf Vennenbernd/dpa

Aufgrund der verletzungsbedingten Aufgabe von Schauspielerin Esther Schweins (55) hatte die Influencerin aus Köln noch einmal eine Chance auf dem gebohnerten Parkett erhalten. In der vergangenen Woche kam sie noch weiter, am Freitagabend war jetzt endgültig Schluss.

"Es soll einfach nicht sein", erklärte die 33-Jährige nach der siebten Entscheidungsshow sichtlich niedergeschlagen im Gespräch mit Frauke Ludowig (62). Woran es gelegen hat, wollte die TV-Legende unter anderem von ihr wissen. Heinicke gestand: "Ich habe keine Ahnung."

Auf Nachfrage betonte die Gründerin von "BibisBeautyPalace" aber, dass sie zumindest "alles gegeben" habe. "Wir hatten so eine tolle Woche. Wir sind als Team noch näher zusammengewachsen und ich bin über mich hinausgewachsen", so die Blondine.

Doch nicht nur die Zuschauer konnte Bibi nicht von sich überzeugen, auch die Fachjury rund um Chef-Kritiker Joachim Llambi (61) sah die Leistung der 33-Jährigen kritisch. Am Ende standen 23 Punkte zu Buche - die niedrigste Wertung des gesamten Abends.