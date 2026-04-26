Zwei Rauswürfe in 14 Tagen: Das sagt Bianca Heinicke zu "Let's Dance"-Pleite
Köln - Binnen 14 Tagen gaben die Zuschauer ihr gleich zweimal den Laufpass: Im RTL-Interview bezog Bianca "Bibi" Heinicke (33) gleich mal Stellung zu ihrem bitteren "Let's Dance"-Schicksal.
Aufgrund der verletzungsbedingten Aufgabe von Schauspielerin Esther Schweins (55) hatte die Influencerin aus Köln noch einmal eine Chance auf dem gebohnerten Parkett erhalten. In der vergangenen Woche kam sie noch weiter, am Freitagabend war jetzt endgültig Schluss.
"Es soll einfach nicht sein", erklärte die 33-Jährige nach der siebten Entscheidungsshow sichtlich niedergeschlagen im Gespräch mit Frauke Ludowig (62). Woran es gelegen hat, wollte die TV-Legende unter anderem von ihr wissen. Heinicke gestand: "Ich habe keine Ahnung."
Auf Nachfrage betonte die Gründerin von "BibisBeautyPalace" aber, dass sie zumindest "alles gegeben" habe. "Wir hatten so eine tolle Woche. Wir sind als Team noch näher zusammengewachsen und ich bin über mich hinausgewachsen", so die Blondine.
Doch nicht nur die Zuschauer konnte Bibi nicht von sich überzeugen, auch die Fachjury rund um Chef-Kritiker Joachim Llambi (61) sah die Leistung der 33-Jährigen kritisch. Am Ende standen 23 Punkte zu Buche - die niedrigste Wertung des gesamten Abends.
"Let's Dance"-Profitänzer bedankt sich bei Bianca Heinicke
Zusammen mit ihrem erfahrenen Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (38) hatte die Internet-Bekanntheit zuvor noch einen Charleston zu "Dick & Doof" aufs Parkett gezaubert. Aus Sicht der Juroren ließ sie dabei jedoch die nötige Präzision vermissen.
Die beiden wirkten nach ihrem wiederholten Exit allerdings sehr gefasst und blickten auf eine schöne Zeit zurück. "Ich bin sehr glücklich, dass wir das noch mal erleben durften", stellte Heinicke klar und schickte ihren Kindern ein rührendes "Ich liebe euch!" in die Kamera.
Auch Zolt hatte zum Abschied noch ein paar warme Worte für seine Promi-Tanzpartnerin parat: "Ich möchte mich bei dir bedanken, Bibi, dass du so, so toll das alles mitgemacht hast. Dankeschön. Wirklich! Und ich bin sehr stolz auf dich", erklärte der gebürtige Ungar.
Die nächste Live-Show ist am kommenden Freitagabend (24. April) ab 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Parallel ist die Ausgabe auch auf RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa