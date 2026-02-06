Bianca Heinicke stellte nach ihrer Trennung von Julian ihr gesamtes Leben infrage

Bianca Heinicke stand im Fokus der Öffentlichkeit. Nach der Trennung von ihrem Mann Julian 2022 zog sie die Notbremse, nun ist sie zurück.

Von Robert Stoll

Hamburg - Es war ein klarer Cut! Nach der Trennung von ihrem Mann Julian Claßen (32) im Jahr 2022 hatte sich YouTuberin Bianca "Bibi" Heinicke (33) aus den sozialen Medien zurückgezogen. Mittlerweile ist sie zurück, erntete dafür aber auch Kritik.

Bianca "Bibi" Heinicke (33) sprach im Talk-Format "deep und deutlich" über die Auswirkungen ihrer Trennung. © IMAGO / Panama Pictures Julian und Bianca waren seit 2009 ein Paar, 2018 folgte die Hochzeit, sie hatten zwei gemeinsame Kinder - 2022 folgte der große Schock: die Trennung. "Ich glaube, das hat sehr viel ins Rollen gebracht", erzählte die 33-Jährige im Talk-Format "deep und deutlich". Sie hinterfragte ihr gesamtes Leben. Social Media war alles für sie, doch nach der Trennung zog sich Bianca zurück. "Ich habe die Entscheidung gar nicht so bewusst getroffen. Mein Körper hat das einfach gemacht. Ich war an einem Punkt, ich konnte nicht mehr", gab sie zu. "Ich habe gar nicht superkrass darüber nachgedacht, sondern einfach instinktiv entschieden, dass ich jetzt wirklich einen Cut brauche." Bis zu der Trennung hatte jeder einen Einblick in das Leben des YouTube-Stars, sowohl familiär als auch privat. "Dass alles so verstrickt war, war teilweise sehr, sehr schwierig", erklärte sie. "Abgesehen davon, dass ich ein Workaholic war. Ich habe einfach immer gearbeitet. Vielleicht hatte ich auch so etwas wie einen Burnout oder so." Bianca "Bibi" Claßen Hammer-News um Bianca Heinicke: Influencerin startet dieses neue Business Bianca war in allem was sie tat gefangen, dass sie Zeit für sich hatte, geschweige denn Zeit hatte es zu begreifen. Doch mit der Zeit spürte sie, dass das Gefühl immer mehr wurde. "Irgendwann kann man so etwas nicht mehr unterdrücken. Es ist einfach herausgekommen. Es hat lange gedauert, bis ich es wirklich realisiert und verstanden habe, was eigentlich mit mir los ist."

Bianca "Bibi" Heinicke erntet nach Instagram-Rückkehr viel Kritik